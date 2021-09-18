Почти 1400 жителей СЗФО хотят работать в сфере лесного хозяйства

День работников лесного хозяйства России отмечается ежегодно в третье воскресенье сентября. На этот раз День работника леса выпал на 19 сентября. Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда и выяснили, насколько востребованы работники лесного хозяйства, сколько им готовы платить и сколько жителей СЗФО хотят работать в этой сфере.

С начала года работодатели СЗФО разместили почти 300 вакансий, связанных с работой в лесном хозяйстве. В список наиболее востребованных вошли вакансии для инженеров лесного хозяйства, специалистов лесоподготовительных цехов, инженеров по лесоустройству, лесных пожарных, экологов в лесной сфере, техников-таксаторов. Прирост таких вакансий по сравнению с 2020 годом – почти 130%.

Одними из самых редких в лесном деле на Северо-Западе страны стали вакансии для техников-лесопатологов, чаще всего их искали в Петербурге. Данные специалисты выполняют работы по лесопатологическому мониторингу и борются с вредителями и болезнями леса. Также редки вакансии для мастеров леса, которые организуют и выполняют работы по эксплуатации лесов, лесоразведению, выращиванию сеянцев и саженцев и охране лесов. Таких мастеров в большинстве случаев искали в Ленобласти и Карелии. Единственную вакансию инженера по охране и защите леса в СЗФО с начала года разместили в Архангельской области. Отметим, что егерей и охотоведов работодатели Северо-Запада с начала года почти не искали.

Средняя зарплата, которую предлагают в 2021 году работодатели для работников лесного хозяйства около 57 тысяч рублей, что на 15% выше, чем годом ранее. Самая низкая зарплата у представителей лесного дела в этом году зафиксирована у егерей, им предлагают около 25 тысяч рублей, одна из самых высоких у инженера лесного хозяйства, которого ищут в Петербурге (до 120 тысяч рублей), которому предстоит множество командировок в Иркутскую область и Красноярский край.

Интересно, жители СЗФО, ищущие работу в лесной сфере в среднем, хотят получать около 70 тысяч рублей, что на 5 тысяч выше запросов соискателей из других регионов страны. В разрезе федерального округа чаще других работу в лесном деле ищут петербуржцы (72% резюме с начала года), за ними следуют жители Карелии, Ленинградкой и Архангельской областей (по 5% в каждом регионе), третье место по числу резюме у жителей Коми, Новгородской и Калининградской областей (по 4%), меньше соседей интересуются работой в лесном хозяйстве мурманчане и жители Псковской области (по 1%), жителей Ненецкого такая работа не интересует вовсе.

«День работников леса отмечается не только в России, но и в других странах, например в Беларуси, Украине и Киргизии. Профессий, связанных с лесным делом, насчитывается несколько десятков и все они объединяют самых разных людей. Так работа в лесном деле интересна 64% мужчинам-соискателям из СЗФО, разместившим резюме на нашем сайте. В большинстве своем (37%) соискатели находятся в возрасте 36–45 лет, ещё 22% в возрасте от 46 до 55 лет. 90% имеют высшее образование и опыт работы более 6 лет», - рассказывает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

Интересные вакансии для работников лесного хозяйства СЗФО: