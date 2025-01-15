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Мурманская область. Арктика (16+)15.01.25 17:30

Почти 1,5 тысячи северян с детьми посетили пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ» на новогодних каникулах

В праздничные дни жители Кольского Заполярья могли провести свой досуг в гостеприимных семейных пространствах. «СОПКИ.СЕМЬЯ» стали местом притяжения для почти 1,5 тысячи северян с детьми, которые могли поучаствовать в интерактивных программах, уютных встречах и творческих мастер-классах.

Как сообщает vk.com/murmanculture, также насыщенная программа включала в себя кинопросмотры, квесты, эстафеты и даже громкие чтения любимых новогодних сказок, создавая неповторимую атмосферу праздника и семейного уюта. Всего за время каникул прошло более 60 мероприятий, которые позволили детям и их родителям провести время вместе и насладиться праздничными активностями и общением.

Напомним, проект «СОПКИ.СЕМЬЯ» запустили в Мурманской области в 2023 году в рамках стратегического плана «На Севере – жить». В рамках обновленного плана эта работа будет продолжена.

Сегодня в регионе успешно работает 7 семейных «СОПОК». Сюда мамы и папы, бабушки и дедушки могут прийти с маленьким ребенком, чтобы интересно провести время вместе, а еще получить квалифицированную помощь специалиста и решить насущную проблему в режиме «единого окна».

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457281742%2Fwall-139605315_29229

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