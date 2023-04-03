Мурманская область. Арктика (16+)03.04.23 14:45
Почти 150 тысяч кубометров снега было вывезено с территорий дворов и улиц Мурманской области за прошедшую неделю в результате снежной погоды
Работа по содержанию улично-дорожной сети велась в усиленном режиме, уборочная техника работала круглосуточно. Особое внимание уделялось своевременному вывозу снега и обеспечению подъездных путей во дворы, в том числе и к контейнерным площадкам.
Как сообщает региональное Минэнерго и ЖКХ, во второй половине воскресенья администрации муниципальных образований доложили о стабилизации ситуации и переходе к штатному режиму работы.
Всего за прошедшую неделю по области очищено 1119 пешеходных лестниц, 3010 кровель, 2253 подъезда к контейнерным площадкам. По данным региональной системы мониторинга уборки территорий (СМУТ) для уборки улично-дорожной сети было привлечено 330 единиц техники.
Фото: https://gov-murman.ru
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Последние комментарии
Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
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