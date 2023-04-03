Почти 150 тысяч кубометров снега было вывезено с территорий дворов и улиц Мурманской области за прошедшую неделю в результате снежной погоды

Работа по содержанию улично-дорожной сети велась в усиленном режиме, уборочная техника работала круглосуточно. Особое внимание уделялось своевременному вывозу снега и обеспечению подъездных путей во дворы, в том числе и к контейнерным площадкам.

Как сообщает региональное Минэнерго и ЖКХ, во второй половине воскресенья администрации муниципальных образований доложили о стабилизации ситуации и переходе к штатному режиму работы.

Всего за прошедшую неделю по области очищено 1119 пешеходных лестниц, 3010 кровель, 2253 подъезда к контейнерным площадкам. По данным региональной системы мониторинга уборки территорий (СМУТ) для уборки улично-дорожной сети было привлечено 330 единиц техники.

Фото: https://gov-murman.ru