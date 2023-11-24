Почти 2 млн тонн грузов обеспечили новые логистические направления ММТП

Восточная и Южная, Юго-Восточная и Юго-Западная Азия, Ближний Восток и западная Африка – такие новые транспортные направления появились в арсенале Мурманского морского торгового порта в 2023 году. По данным за 11 месяцев текущего года по ним было отправлено 13,4% грузов от общего грузооборота, который уже превысил 14 млн тонн. В первую очередь, речь идёт об угле, антраците и коксе.

«Сложная геополитическая обстановка – это большой вызов для всех нас. Поэтому мы активно осваиваем новые транспортно-логистические направления и с учетом этого развиваем возможности Мурманского морского торгового порта. Тем самым мы обеспечиваем новые возможности присутствия востребованной российской продукции на международных рынках, что чрезвычайно важно в наши дни», - сказал исполнительный директор АО «ММТП» Андрей Черников.

АО «Мурманский морской торговый порт» - единственный универсальный порт в регионе, входит в Национальную транспортную компанию. Обеспечивает круглогодичное судоходство для судов водоизмещением до 200 тысяч тонн. Мощности порта созданы для навалочных и генеральных грузов самого широкого спектра, в том числе, крупнотоннажных и длинномерных.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММТП».