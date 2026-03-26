«Горячая линия» по защите граждан от неправомерных действий коллекторов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
26.03.26 14:00

Почти 2 тысячи временных рабочих мест создано в Мурманской области в рамках проекта «Работа рядом»

В Мурманской области при поддержке Кадрового центра активно реализуется губернаторский проект «Работа рядом». На сегодняшний день в Заполярье создано почти 2 тысячи временных рабочих мест, из которых уже замещены более 230.

Трудоустройство охватило различные категории граждан: 78 безработных, 65 подростков, 50 студентов очного обучения, 38 пенсионеров, а также одна женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет. В рамках проекта поддержку получили и члены семей участников специальной военной операции — двое из них приступили к работе в Мончегорске.

Наибольшее количество временных мест организовано в Мончегорске (почти 1300), Мурманске (300) и Оленегорске (более 140). По фактическому трудоустройству лидируют Мончегорск (57 человек), Печенгский муниципальный округ (49) и ЗАТО г. Североморск (41). В большинстве территорий подбор кандидатов продолжается.

«Проект «Работа рядом» зарекомендовал себя как востребованный механизм поддержки занятости, позволяющий оперативно предоставить работу разным группам населения — от подростков до пенсионеров. Особое внимание уделяется семьям участников СВО и тем, кто нуждается во временном заработке», — прокомментировала директор Кадрового центра «Работа России» Юлия Рябинова.

Как отмечает региональное Министерство труда и социального развития, в 2026 году на реализацию проекта из резервного фонда Мурманской области направлено 200 млн рублей, что позволяет гарантировать участникам оплату труда не ниже минимального размера с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/564394/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кровожадный санкционный оскал цивилизованной Европы, или Создаём будущее технологической независимости России
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, когда выгодно или невыгодно брать отпуск в 2026 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)В феврале годовая инфляция в Мурманской области замедлилась до 7,1%-PRO Валюту (16+)Курс доллара США слабо меняется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Кольские атомщики провели уникальную операцию по замене демпфера на энергоблоке №1-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 марта-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»