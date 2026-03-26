Почти 2 тысячи временных рабочих мест создано в Мурманской области в рамках проекта «Работа рядом»

В Мурманской области при поддержке Кадрового центра активно реализуется губернаторский проект «Работа рядом». На сегодняшний день в Заполярье создано почти 2 тысячи временных рабочих мест, из которых уже замещены более 230.

Трудоустройство охватило различные категории граждан: 78 безработных, 65 подростков, 50 студентов очного обучения, 38 пенсионеров, а также одна женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет. В рамках проекта поддержку получили и члены семей участников специальной военной операции — двое из них приступили к работе в Мончегорске.

Наибольшее количество временных мест организовано в Мончегорске (почти 1300), Мурманске (300) и Оленегорске (более 140). По фактическому трудоустройству лидируют Мончегорск (57 человек), Печенгский муниципальный округ (49) и ЗАТО г. Североморск (41). В большинстве территорий подбор кандидатов продолжается.

«Проект «Работа рядом» зарекомендовал себя как востребованный механизм поддержки занятости, позволяющий оперативно предоставить работу разным группам населения — от подростков до пенсионеров. Особое внимание уделяется семьям участников СВО и тем, кто нуждается во временном заработке», — прокомментировала директор Кадрового центра «Работа России» Юлия Рябинова.

Как отмечает региональное Министерство труда и социального развития, в 2026 году на реализацию проекта из резервного фонда Мурманской области направлено 200 млн рублей, что позволяет гарантировать участникам оплату труда не ниже минимального размера с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера.

