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Мурманская область. Арктика (16+)28.08.21 08:45

Почти 20 тысяч россиян признаются в любви к кинематографу: в лидерах фэнтэзи, детективы и советское кино

В преддверии Дня российского кино — профессионального праздника кинематографистов и любителей кинематографа в нашей стране, который мы отмечали 27 августа,  эксперты hh.ru проанализировали несколько миллионов резюме соискателей и вакансий работодателей и выяснили, что о любви к кино и фильмам пишут в своих резюме около 20000 россиян, а работодатели разместили более 1100 вакансий, связанных с киносферой.

«Люблю добротный кинематограф», «обожаю смотреть кино», «пересматриваю любимые фильмы», «моя страсть - киноновинки и старые фильмы» - эти и сотни других вариантов встречаются в резюме россиян-соискателей – настолько сильно притягивает к себе киносфера людей по всей стране. Лидер по числу ценителей кино традиционно Москва (43% упоминаний в резюме), Петербург (19% или почти 4 000 человек), Краснодарский край (4%), Свердловская область (3%), Татарстан и Новосибирская область (2%). В регионах СЗФО (кроме Петербурга) больше всего киноманов, указывающих это в резюме, в Ленобласти (несколько сотен человек).

Кинематограф объединяет людей самых разных профессий. Больше всего упоминаний о любви к фильмам разных жанров в этом году оставили в своих резюме в первую очередь соискатели из сферы искусства, масс-медиа и ИТ-специалисты (по 13% в каждой сфере или более чем 5000 человек всего). На втором месте по числу кинолюбителей – специалисты из сферы продаж и маркетологи (по 12% в каждой сфере или почти 4600 человек в сумме). Не отстают по уровню кинолюбви административный персонал (9%), а также работники научной сферы, бухгалтеры, HR-специалисты, банковские служащие, производственники и строители – по 3% в каждой специализации.

Чаще всего киноманы указывают в своих резюме именно названия любимых фильмов. Так, среди зарубежных кинолент часто фигурируют: «Властелин колец», «Побег из Шоушенка», «Гарри Поттер», «Интерстеллар», «Криминальное чтиво», «Шерлок Холмс», «Пираты Карибского моря», «Крестный отец», «Звёздные войны». Интересен россиянам советский и российский кинематограф, здесь часто встречается упоминание фильмов «А зори здесь тихие», «Собачье сердце», «Тихий Дон», «Они сражались за Родину», «Сталкер», «Солярис», «Любовь и голуби».

Кроме того, соискатели пишут в резюме и имена любимых режиссёров: Гай Ричи, Федерико Феллини, Квентин Тарантино, Клинт Иствуд, Стивенг Спилберг, Андрей Тарковский, Алексей Герман мл., Александр Сокуров, Алексей Балабанов, Кирилл Серебрянников, Юрий Быков, Андрей Звягинцев и Кантемир Балагов.

Интересно, что женщины-соискательницы чаще чем мужчины указывают в резюме свои любимые фильмы, сериалы, а также имена режиссёров.

Интересный факт – треть опрошенных hh.ru работающих россиян любят проводить свободное от работы время за просмотром фильмов или походах в кинотеатры, ещё 16% любят смотреть фильмы в том числе по телевизору. Примечательно, что чем были моложе респонденты, тем чаще они смотрят в свободное время кино: 35% респондентов от 18–24 лет и 37% в возрасте от 25 до 34%, а респонденты старше 55 лет лишь в 9% случаев.

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