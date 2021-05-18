Почти 20 тысяч северян приняли участие в мероприятиях акции «Ночь музеев» в Мурманской области

В этом году акция проходит по всей России под девизом «Больше, чем музей» 15 мая, а основные мероприятия праздничной программы посвящены Году науки и техники.

На площадке Мурманского областного краеведческого музея состоялось научное шоу «Плюмбум-шоу», прошли мастер-классы на разные темы от студии «Сирень», от музея занимательных наук «Фокус», Областной детско-юношеской библиотеки и технопарка «Кванториум», организации «Природа и молодежь» и специалистов Краеведческого музея. Артисты Мурманского областного театра кукол представили зрителям спектакль, а площадке перед музеем прошли выступления Артисты Дома культуры Ленинского округа Мурманска и Междуреченского дома культуры. Впервые в рамках «Ночи музеев» прошли соревнования по лазертагу. В «ночной» части гостей ждала обширная музыкальная программа, «риторический покер», показы от кинофестиваля «Северный Характер», выступления реконструкторов из студенческого общественного объединения «Титовский гарнизон» и клуба «Мидгард». Самые стойкие посетители, которые остались в музее до закрытия акции, получили сувениры на память. Мероприятия «Ночи музеев» прошли и в территориальных отделах музея в Ловозере и Умбе.

Кроме того, музей организовал обзорные экскурсии по улицам Мурманска. В одну из экскурсий участники отправились на специальном брендированном автобусе, украшенном к 95-летию Краеведческого музея. С сегодняшнего дня и до октября этого года автобус с символикой музея будет курсировать по улицам столицы Заполярья.

Ярко и интересно смогли провести «Ночь музеев» посетители всех трех площадок Мурманского областного художественного музея.

В главном здании посетителей ждало проникновенное звучание саксофона, танцы на свежем воздухе от центра «Стратегия», космический аквагрим и ярмарка «Купи себе солнце», мастер-классы для всех возрастов, беспроигрышная викторина, большая игровая зона от клуба «Эрудит», арт-лаборатория по голограмме, вечер магии. Большой популярностью у посетителей музея в этот день пользовались экскурсии по фондохранилищу, по выставке «Космос» из собрания В.Г. Беликова и различные мероприятия по постоянной экспозиции. Программу дополнили концерты мурманских рок-групп и кавер-бэндов. Также прошло открытие выставки проекта музея «Сезоны современного искусства».

В отделе «Культурно-выставочный центр Русского музея» прошёл мастер-класс по 3D-моделированию персонажа Brawl Stars, логическая игра-маршут «Романтический встречи» по выставке «Друг сердечный» из собрания Тверской картинной галереи, гид по средневековым изобретениям и выступление музыкального коллектива. Все желающие смогли попробовать раскрыть свои творческие способности и создать художественное панно на космической платформе «Новая вселенная», а также в ходе работы мастерской «Акварелька» и на мастер-классе «Почувствуй себя художником».

С подведения итогов и награждения победителей областной дистанционной викторины «Земля под северным сиянием» стартовала акция в отделе народного искусства и ремесел «Дом ремесел». Специалист отдела по работе с КМНС Центра народов Севера Любовь Саламащенко вручила победителям дипломы и памятные подарки. Также прошла творческая встреча с автором книги «Фронтовая лыжня Заполярья» Сергеем Шишовым, посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мастера Школы ремесел провели мастер-классы по различным направлениям ремесленного искусства, а также музейный урок по ткачеству. Акцию завершило выступление рок-коллектива и первая народная вечеринка.

Как сообщает региональное Министерство культуры, кроме того, в акции «Ночь музеев» приняли участие 10 государственных и муниципальных музеев региона.