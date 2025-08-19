Почти 20 тысяч юных северян встретят новый учебный год в 60 обновленных пространствах

Об этом вчера на оперативном совещании сообщила заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина. По инициативе главы региона Андрея Чибиса и в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» с 2021 года в Мурманской области для создания современных и комфортных условий для обучения и развития детей реализуется губернаторский проект «Арктическая школа».

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в 2025 году на эти цели направлено 200 млн рублей из областного бюджета, что позволило воплотить в жизнь 60 инициатив по девяти направлениям. Помимо школ и детских садов, в этом году учреждения дополнительного образования впервые получили возможность модернизировать свои площадки. Подготовка объектов уже выходит на финальную стадию: устанавливается мебель, монтируется оборудование, приводятся в порядок кабинеты и залы. Уже 1 сентября школьники, родители и педагоги смогут оценить преобразования.

Как сообщила вице-губернатор, в 14 школах региона обновлены профильные инженерные классы, которые позволят детям углубленно изучать инженерное дело и заниматься исследовательскими проектами совместно с наставниками из ведущих компаний региона.

В школах Мурманска, Мончегорска, Североморска и Ловозерского округа откроются центры для подготовки к олимпиадам и занятиям научно-исследовательской деятельностью.

«Центры «Уникум» являются гордостью системы образования региона. Это 30 оснащенных современным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии и информатики. Создание условий обучения для талантливых ребят дает результаты: за прошлый учебный год Мурманская область поднялась на 19 пунктов в рейтинге регионов по итогам Всероссийской олимпиады школьников», — отметила Анна Головина.

Помимо этого, на создание 10 образовательных пространств для судостроительных классов, центров беспилотных авиационных систем и робототехники в Мурманской области направлено 40 млн рублей. На ремонт и оснащение школьных столовых, спортивных и актовых залов в Мурманске, Видяево, Кандалакшском, Ловозерском и Терском округах направлено 25 млн рублей.

Проект активно развивается и в дошкольных организациях региона. Для более чем 3,5 тысячи детей в детских садах преобразованы спортивные и музыкальные залы, игровые и развивающие пространства. Кроме того, в десяти учреждениях открылись пространства «Уникум. Малыш».

По инициативе губернатора Андрея Чибиса к 1 сентября в регионе обновятся и получат современное оснащение 17 центров беспилотных авиационных систем, в том числе 13 в рамках проекта «Арктическая школа». В 2025 году на их организацию в Кандалакше, Мурманске и Полярных Зорях направлено 15 млн рублей. Оборудуются также площадки по робототехнике, программированию и другим техническим направлениям. Благодаря участию организаций дополнительного образования в проекте «Арктическая школа» почти 2 тысячи ребят смогут заниматься в современных лабораториях.

«Всего пять лет реализации губернаторского проекта «Арктическая школа» в регионе создано 342 образовательных пространства, которые открывают новые возможности для развития более чем 100 тысяч детей. Общий объем средств областного бюджета на финансовое обеспечение грантов составит более одного миллиарда рублей. Благодаря проекту «Арктическая школа» новые условия для обучения и развития в этом году получат почти 20 тысяч юных северян», — подытожила Анна Головина.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551939/#&gid=1&pid=1