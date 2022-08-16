В детских поликлиниках региона вводятся дополнительные рабочие дни для проведения медицинского обследования перед поступлением в детский сад и школуВладиславу Денисову требуется срочная помощь земляков
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)16.08.22 15:00

Почти 200 компаний из регионов СЗФО претендуют на звание лучших работодателей России

11 недель назад стартовала регистрация компаний для участия в двенадцатом рейтинге работодателей России от hh.ru. За этот период заявки на участие подали почти 1600 организаций, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Регистрация продолжится до 28 сентября, участие бесплатное.

Наиболее активно на звание лучших претендуют компании из отрасли промышленного производства (16% от общего числа регистраций) и ИТ-сферы (13%), строительные компании и розничные сети (по 8%), компании из отрасли оптовых продаж и медико-фармацевтические организации (по 6%).

На данный момент в рейтинге зарегистрировались уже 194 компании из СЗФО. Из них большая часть приходится на Санкт-Петербург (172 компании). Также претендуют за звание лучших 5 компаний-работодателей из Калининградской области, по 4 компании из Архангельской и Ленинградской области, 3 работодателя из Мурманской области, 2 компании из Новгородской области, столько же из Карелии, а также по одному работодателю из Псковской области и Коми. В целом на участие в рейтинге зарегистрировались работодатели из 72 субъектов РФ.

33% компаний, решивших принять участие в рейтинге работодателей hh.ru, — это небольшие организации с численностью от 100 до 250 сотрудников, 37% — средние компании до тысячи человек, 22% — крупные до пяти тысяч, 7% — крупнейшие более пяти тысяч. Именно в рамках этих четырёх групп будут ранжироваться все участники рейтинга. Это значит, что конкуренция за позицию в финальной таблице максимально прозрачна: небольшие компании соревнуются с равными себе, а гиганты бизнеса соперничают друг с другом в «своём весе».

Также будут выделены субрейтинги по критериям оценки (самые высокоразвитые HR-процессы, самые лояльные сотрудники и самые популярные компании у соискателей). Добавим, что к участию в рейтинге допускаются только компании численностью от 100 человек. Такое ограничение необходимо для релевантной выборки при исследовании eNPS.

Регистрация в рейтинге работодателей продлится до 28 сентября 2022 года, в этот же период компаниям необходимо пройти первые два этапа: онлайн‑опрос eNPS сотрудников компании и заполнить HR‑анкету. Только после этого будет доступен третий этап — опрос соискателей.

hh.ru, проводит рейтинг работодателей России уже 12 лет подряд. Это наиболее масштабный и авторитетный рейтинг страны, в котором учтены лучшие зарубежные практики, а компании анализируются сразу с трех сторон: готовность сотрудников рекомендовать компанию как работодателя (40% от общей оценки);  желание соискателей, опрошенных на сайте hh.ru, работать в компании (40% от общей оценки);  данные HR-специалистов компании, на основе которых оценивается её HR-функция (20% от общей оценки).

Напомним, по итогам 2021 года рейтинг возглавил «СберБанк». Среди работодателей из Свердловской области в список самых лучших вошли СКБ «Контур», УГМК, «Галамарт», «Банк Точка», УБРиР, СМАК и другие – всего 20 компаний. Полный список финалистов и их позиции — на сайте рейтинга.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День строителя: в каких условиях трудятся строители, а также в каком состоянии отрасль
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Наталья
30.07.22 21:29
Установить приставку. Телефон 7 911 353 90 75
Комментарий к новости:Волонтеры помогут установить телевизионную приставку
Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Скажется ли увеличение МРОТ на доходах россиян?-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 5 копеек, евро снижается на 15 копеек-PRO Энергетику (18+)АО «АтомЭнергоСбыт» обеспечило собираемость платежей на уровне 100% по итогам 7 месяцев 2022 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 16 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 15 августа гражданам гарантируют право использовать материнский капитал для оплаты обучения детей у индивидуальных предпринимателей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Скажется ли увеличение МРОТ на доходах россиян?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика