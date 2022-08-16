Почти 200 компаний из регионов СЗФО претендуют на звание лучших работодателей России

11 недель назад стартовала регистрация компаний для участия в двенадцатом рейтинге работодателей России от hh.ru. За этот период заявки на участие подали почти 1600 организаций, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Регистрация продолжится до 28 сентября, участие бесплатное.

Наиболее активно на звание лучших претендуют компании из отрасли промышленного производства (16% от общего числа регистраций) и ИТ-сферы (13%), строительные компании и розничные сети (по 8%), компании из отрасли оптовых продаж и медико-фармацевтические организации (по 6%).

На данный момент в рейтинге зарегистрировались уже 194 компании из СЗФО. Из них большая часть приходится на Санкт-Петербург (172 компании). Также претендуют за звание лучших 5 компаний-работодателей из Калининградской области, по 4 компании из Архангельской и Ленинградской области, 3 работодателя из Мурманской области, 2 компании из Новгородской области, столько же из Карелии, а также по одному работодателю из Псковской области и Коми. В целом на участие в рейтинге зарегистрировались работодатели из 72 субъектов РФ.

33% компаний, решивших принять участие в рейтинге работодателей hh.ru, — это небольшие организации с численностью от 100 до 250 сотрудников, 37% — средние компании до тысячи человек, 22% — крупные до пяти тысяч, 7% — крупнейшие более пяти тысяч. Именно в рамках этих четырёх групп будут ранжироваться все участники рейтинга. Это значит, что конкуренция за позицию в финальной таблице максимально прозрачна: небольшие компании соревнуются с равными себе, а гиганты бизнеса соперничают друг с другом в «своём весе».

Также будут выделены субрейтинги по критериям оценки (самые высокоразвитые HR-процессы, самые лояльные сотрудники и самые популярные компании у соискателей). Добавим, что к участию в рейтинге допускаются только компании численностью от 100 человек. Такое ограничение необходимо для релевантной выборки при исследовании eNPS.

Регистрация в рейтинге работодателей продлится до 28 сентября 2022 года, в этот же период компаниям необходимо пройти первые два этапа: онлайн‑опрос eNPS сотрудников компании и заполнить HR‑анкету. Только после этого будет доступен третий этап — опрос соискателей.

hh.ru, проводит рейтинг работодателей России уже 12 лет подряд. Это наиболее масштабный и авторитетный рейтинг страны, в котором учтены лучшие зарубежные практики, а компании анализируются сразу с трех сторон: готовность сотрудников рекомендовать компанию как работодателя (40% от общей оценки); желание соискателей, опрошенных на сайте hh.ru, работать в компании (40% от общей оценки); данные HR-специалистов компании, на основе которых оценивается её HR-функция (20% от общей оценки).

Напомним, по итогам 2021 года рейтинг возглавил «СберБанк». Среди работодателей из Свердловской области в список самых лучших вошли СКБ «Контур», УГМК, «Галамарт», «Банк Точка», УБРиР, СМАК и другие – всего 20 компаний. Полный список финалистов и их позиции — на сайте рейтинга.