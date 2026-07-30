Почти 200 северян приняли участие в бесплатном обучении по нацпроекту «Кадры» в первом полугодии 2026 года

89 северян уже завершили обучение, из них 72 человека сохранили свою занятость благодаря новым компетенциям, а семеро смогли найти новое место работы.

С начала года жителям Мурманской области были доступны более 50 направлений профессионального обучения. Наибольшим спросом пользуются курсы по внедрению нейросетей и работе с системами искусственного интеллекта. В топе предпочтений также значатся специальности администратора гостиницы, эксперта по информационной безопасности и организация туристской деятельности. С одинаковым интересом соискатели выбирают профессии инструктора-проводника и специалиста по роботизации производств.

Воспользоваться возможностью бесплатно получить востребованную профессию могут граждане старше 50 лет, предпенсионеры, ветераны боевых действий, неработающие матери дошкольников, молодёжь до 35 лет, люди с инвалидностью, а также все, кто находится в активном поиске работы.

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, на сегодняшний день на портале «Работа России» открыто 22 программы обучения. Ознакомиться со списком курсов, сроками их проведения и условиями зачисления можно на цифровой платформе ведомства.

Записаться на обучение можно в любой момент. Вся информация о доступных программах, сроках их проведения и правилах зачисления размещена на этой цифровой платформе.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571868/#&gid=1&pid=4