Почти 200 творческих работ поступило от журналистов Мурманской области на конкурс памяти Николая Бакшевникова

На журналистский конкурс «Север на уровне сердца» памяти почетного гражданина Мурманской области Николая Александровича Бакшевникова поступило 199 работ. Приём заявок завершился 30 ноября. Видео-и радио программы, материалы, размещенные в печатных СМИ, на новостных сайтах и в сетевых изданиях, представлены в 12 конкурсных номинациях. Большее число заявленных творческих работ посвящено судьбам известных и выдающихся земляков, истории родного края, волонтерской деятельности и гражданским инициативам, профессии медицинского работника, развитию малого и среднего предпринимательства на Севере.

Итоги конкурса будут подведены до 15 декабря. Члены экспертной комиссии оценят работы на соответствие цели конкурса, аргументированность изложения и глубину раскрытия темы, творческий подход автора и оригинальность материала. Среди критериев оценки также социальная значимость работы, стиль и грамотность.

По условиям положения предпочтение будет отдаваться циклам публикаций, сюжетов и программ на единую тему. Имена лауреатов конкурса «Север на уровне сердца» станут известны на онлайн-форуме СМИ Мурманской области. Проведение мероприятия запланировано на конец декабря, сообщает региональное Министерство информационной политики.