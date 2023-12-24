Почти 2000 юных зрителей посетят губернаторские ёлки в Печенгском округе

Артисты Мурманского областного драматического театра отправились с гастролями к ребятам Печенгского муниципального округа. На сцене Культурно-досугового центра «Платформа» труппа представила 22 декабря премьерный спектакль «Три желания Морозко» – юные жители Печенги стали первыми зрителями волшебной постановки, основанной на известной русской сказке.

Спектакль также покажут в Заполярном во Дворце культуры «Октябрь».

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, завершится праздничный марафон представлений 27 и 29 декабря на сцене Мурманского областного театра кукол, где покажут новый спектакль «Путешествие Голубой стрелы».

Напомним, что в этом году приглашения на новогодние представления в рамках губернаторской кампании получили почти 11 тысяч юных северян, отличившихся в учебе, спорте, творчестве и волонтёрстве, а также дети участников СВО и ребята из числа льготных категорий.

Фото: https://gov-murman.ru