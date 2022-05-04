Почти 23 тысячи северян уже приняли участие во Всероссийском голосовании по отбору объектов благоустройства. От Мурманской области в федеральном проекте участвуют 17 муниципальных образований: ЗАТО Александровск, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО г. Заозерск, ЗАТО г. Североморск, Апатиты, Кировск, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори, Мурманск, Верхнетуломский, Кильдинстрой, Междуречье, Мурмаши, Ревда, Кандалакшский район и Печенгский округ.

Жители этих населённых пунктов голосуют за территории или дизайн-проекты общественных пространств, которые были выбраны ранее, для реализации в 2023 году. Всего в списке для голосования 38 объектов.

В каждом муниципальном образовании, участвующем в масштабном проекте, работают волонтёры, которые консультируют граждан и помогают пройти процедуру голосования, всего более 300 активистов.

Активное участие во Всероссийском голосовании принимают учащиеся школ, средних профессиональных и высших учебных заведений. Для них проводятся классные часы по теме формирования комфортной городской среды, ведь принять участие в голосовании могут жители старше 14 лет.

Способы голосования:

- на странице 51.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»;

- на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте вашего муниципалитета;

- через приложение волонтёров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, голосование продлится до 30 мая. Оно реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Каждый, кто принимает участие в акции, вносит свой вклад в развитие комфортной городской среды заполярных городов.