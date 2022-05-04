Почти 23 тысячи северян уже приняли участие во Всероссийском голосовании по отбору объектов благоустройства
Почти 23 тысячи северян уже приняли участие во Всероссийском голосовании по отбору объектов благоустройства. От Мурманской области в федеральном проекте участвуют 17 муниципальных образований: ЗАТО Александровск, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО г. Заозерск, ЗАТО г. Североморск, Апатиты, Кировск, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори, Мурманск, Верхнетуломский, Кильдинстрой, Междуречье, Мурмаши, Ревда, Кандалакшский район и Печенгский округ.
Жители этих населённых пунктов голосуют за территории или дизайн-проекты общественных пространств, которые были выбраны ранее, для реализации в 2023 году. Всего в списке для голосования 38 объектов.
В каждом муниципальном образовании, участвующем в масштабном проекте, работают волонтёры, которые консультируют граждан и помогают пройти процедуру голосования, всего более 300 активистов.
Активное участие во Всероссийском голосовании принимают учащиеся школ, средних профессиональных и высших учебных заведений. Для них проводятся классные часы по теме формирования комфортной городской среды, ведь принять участие в голосовании могут жители старше 14 лет.
Способы голосования:
- на странице 51.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»;
- на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте вашего муниципалитета;
- через приложение волонтёров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.
Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, голосование продлится до 30 мая. Оно реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Каждый, кто принимает участие в акции, вносит свой вклад в развитие комфортной городской среды заполярных городов.