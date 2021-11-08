Почти 25 тысяч заявок выполнили волонтёры в рамках общероссийской акции #МыВместе в Мурманской области

В регионе продолжает работать региональный штаб #МыВместе, который был открыт осенью 2020 года в связи с ограничительными мероприятиями, связанными с противодействием распространению коронавирусной инфекции. Об этом в рамках доклада на еженедельном оперативном совещании в правительстве Мурманской области сообщила заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Сейчас работа штаба активизирована, волонтеры оказывают помощь медперсоналу, выезжают в качестве автоволонтёров, работают в пунктах вакцинации, доставляют продукты гражданам, находящимся на самоизоляции, – отметила вице-губернатор. – За весь период работы штаба в Мурманской области выполнено более 25 тысяч заявок об оказании помощи северянам, передано более 16 тысяч продуктовых наборов, к работе штаба присоединились 722 волонтера из 17 муниципалитетов, также была организована помощь более 20 автоволонтёров, каждый из которых выезжал в среднем на 12-15 вызовов ежедневно. К деятельности пунктов вакцинации привлечены 437 волонтёров».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, говоря о ситуации на рынке труда в Мурманской области, Елена Дягилева отметила, что по состоянию на 1 ноября текущего года уровень регистрируемой безработицы в регионе составил 1,4% и уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3%, а численность зарегистрированных безработных граждан составила 5461 человек и уменьшилась в сравнении с прошлым годом почти в два раза.

«Продолжается реализация такой меры поддержки населения как организация временных общественно-полезных работ. Благодаря ей мы не только повышаем доходы населения, но и оказываем дополнительную финансовую поддержку работодателям. По состоянию на 1 ноября текущего года к кампании присоединились 2012 человек, в лидерах по трудоустройству – Оленегорск, Кандалакшский район, Кировск, Кольский район и ЗАТО Александровск», – сообщила вице-губернатор.