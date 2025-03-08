Почти 3 из 10 женщин мечтают о путешествии в подарок на 8 МартаКаждый четвертый мужчина знает, насколько опасно забыть поздравить жену с 8 Марта
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Мурманская область. Арктика (16+)08.03.25 10:00

Почти 3 из 10 женщин мечтают о путешествии в подарок на 8 Марта

8 Марта женщины принимают букеты и мечтают о путешествии. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 женщин из всех округов страны.

Самым желанным подарком на 8 Марта оказалось путешествие. О нём мечтают 27% женщин. 16% участниц опроса предпочли бы получить деньги. 8% рассказали, что мечтают о билетах в театр, кино или музей. По 6% опрошенных с радостью приняли бы в подарок парфюмерию или косметику, украшения или часы, а можно и подарочный сертификат. 4% хотят получить смартфон, столько же — бытовую технику или электронику для дома. 3% — сертификаты на обучение, а 2% — товары для творчества и хобби.

По 1% мечтают о посуде и кухонных принадлежностях, деликатесах, сладостях, чайных или кофейных наборах, книгах и товарах для спорта и активного образа жизни.

Среди прочих желанных вариантов подарков к 8 Марта женщины называли цветы, различные проявления заботы и внимания, одежду, меха, подписку на электронные сервисы, шампанское и другие.

Какие подарки обычно преподносят женщинам в Международный женский день? Согласно опросу, 6 из 10 женщин получают в этот праздник цветы. 14% — конфеты. 9% становятся обладателями парфюмерии, косметики и средств по уходу за собой. Каждой четырнадцатой вручают деньги, а каждой двадцатой — украшения и драгоценности. Подарочные сертификаты достаются 3% женщин.

Время проведения опроса: 25 февраля — 4 марта 2025 года.

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