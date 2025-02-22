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Мурманская область. Арктика (16+)22.02.25 10:00

Почти 30 проектов от жителей Мурманской области претендуют на звание лучшей «Родной игрушки» страны

Объявлены результаты заявочной кампании Всероссийского конкурса «Родная игрушка», который проводят Общество «Знание» и «Движение Первых». Организаторы конкурса получили более 28 тысяч авторских идей из 89 регионов страны. Среди инициатив, которые рассмотрят эксперты, почти 30 проектов от жителей Мурманской области.

Жюри предстоит отобрать несколько десятков концепций в различных номинациях, которые пройдут в следующий этап – «Моделирование». Результаты отбора объявят на заседании оргкомитета 3 марта.

Лидером по количеству заявок стала номинация «сюжетно-образная игрушка», она объединила более половины всех претендентов. Кроме того, каждый четвертый участник конкурса выбрал для реализации своей идеи формат настольных игр. Конструкторы и сборные модели воплотили в концепциях 6% участников. Номинация «техническая и технологическая игрушка» набрала 3% от общего числа заявок, а «мультимедийный проект» – 4%.

«Конкурс «Родная игрушка» получился по-настоящему масштабным, он объединил всю страну – от Калининграда и до Владивостока. У меня уже была возможность ознакомиться с некоторыми заявками и, знаете, я ещё раз убедился, что у россиян огромный творческий потенциал и безмерное уважение к своей культуре и истории. Хочу поблагодарить конкурсантов за их труд и вовлеченность, за понимание, что игрушка – это не просто забава, но и проводник в познание мира. Я искренне считаю, что каждая заявка – это вклад в сохранение культурного кода России, вклад в наше будущее. Вместе у нас получится сделать так, чтобы родная игрушка снова заняла своё место в семьях, детских садах и школах», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, конкурс был инициирован для того, чтобы выявить и поддержать проекты по производству оригинальных отечественных игр и игрушек, которые разработаны с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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