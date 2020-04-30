Почти 35 тысяч медицинских масок поступило в военкоматы Мурманской и Архангельской областей для обеспечения весеннего призыва

Для обеспечения работы призывных комиссий в Мурманской и Архангельской областях в условиях сложной эпидемической обстановки Северный флот передал военным комиссариатам более 34,5 тысячи медицинских масок, 3760 тест-систем и 38 бесконтактных термометров. В помещениях выделенных для работы призывных комиссий, в ежедневном режиме проводится дезинфекция с обработкой контактных поверхностей спецраствором.

К мероприятиям, связанным с весенним призывом спланировано привлечь около 2000 граждан из Архангельской и Мурманской областей. В Республике Коми и Ненецком автономном округе призыв не проводится в соответствии с законодательством.

В настоящее время работа с призывниками проводится дистанционно, посредством интернета и по телефону. Очные мероприятия с призывниками начнутся с 12 мая. Первая отправка призывников к месту прохождения военной службы состоится после 20 мая.

В научно-производственные роты научно-производственного объединения «Севмаш» в г. Северодвинск Архангельской области будет направленно 70 человек, имеющих среднее специальное образование.

Дополнительно до 200 человек будут распределены на должности младших специалистов после окончания учебных центров Минобороны России. Выпускников учебных центров ожидают на кораблях Кольской флотилии разнородных сил и в дивизии ракетных кораблей Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, для прохождения службы призывников на кораблях и в береговых частях созданы все необходимые социально-бытовые условия. Продовольственное, вещевое и медицинское обеспечение организовано в соответствии с современными требованиями Минобороны России.