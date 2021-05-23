Почти 4 тысячи школьников Мурманской области стали участниками Всероссийской олимпиады по предпринимательству и финансовой грамотности

Более 800 тысяч школьников из всех регионов России приняли участие в пробном и основном турах онлайн-олимпиады «Юный предприниматель и финансовая грамотность» для учеников 1–9 классов, которая проходила с 13 апреля по 17 мая 2021 года на образовательной платформе Учи.ру. 3995 юных северян также стали участниками олимпиады.

Организаторы поставили перед собой цель познакомить детей с основами предпринимательского мышления и финансовой грамотности, правильного поведения для защиты от недобросовестных практик и мошенников на финансовом рынке, повысить их интерес к изучению этих тем. Школьники решали задачи, моделирующие реальные жизненные ситуации и бизнес-кейсы, а также тренировались в сравнении и выборе качественных финансовых продуктов и инструментов.

Легче всего юным предпринимателям удались задания, связанные с определением статей семейного бюджета и выбором верной стратегии поведения при столкновении с мошенниками, их решили более 90% участников. Сложнее всего оказалось разобраться с вопросами формирования наиболее выгодной модели сотрудничества при ведении личного блога, – с этим справились 10–20% школьников. Тема повторного использования отслуживших вещей для получения дохода вызвала затруднения у 70% учащихся.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, проект реализован образовательной онлайн-платформой «Учи.ру», Банком России и Ассоциацией развития финансовой грамотности при содействии национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и Минэкономразвития России.