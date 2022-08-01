Почти 400 заявлений на получение «Гектара Арктики» в Мурманской области подано от жителей других регионов России

Одной из основных тем сегодняшнего оперативного совещания стала программа «Гектар Арктики» – сегодня исполнился ровно год с момента её запуска. Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что Мурманская область остаётся лидером по заявкам среди всех Арктических регионов.

Для получения «Гектара Арктики» на Кольском полуострове подано 4,5 тысячи заявлений, получено 2 тысячи участков земли и ещё 600 заявок – на стадии заключения договоров. «Программа уже доступна для всех жителей России, и почти 400 заявлений подано от жителей других регионов. При этом основной задачей при реализации проекта для регионального правительства остается повышение интереса к получению земли, чтобы желание людей жить и развиваться на Севере не ослабевали», – отметил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис напомнил, что «Гектар Арктики» можно объединить с программами «Губернаторский стартап», «Свой дом в Арктике», мерами поддержки для развития придорожного сервиса и многими другими.

«Мы видим, что интерес к «Гектару Арктики» не ослабевает – наши земляки и соотечественник ежемесячно подают не менее ста заявлений», – сказал губернатор.

Подробнее о программе «Гектар Арктики» можно узнать на сайте Министерства имущественных отношений Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/