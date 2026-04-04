Почти 470 тонн вторсырья реализовано в мурманском «Экотехнопарке» за первый квартал 2026 года

С начала года в «Экотехнопарке» АО «Ситиматик» в Мурманской области реализовано 467,3 тонны вторсырья, что превысило показатели аналогичного периода 2025 года — тогда на переработку ушло 457,7 тонны вторичных ресурсов.

Наибольший объём в структуре полезных фракций составили пластиковые бутылки различных форм и цветов, всего 160,9 тонны, следом идёт картон — 138,4 тонны, и стекло — 129 тонн. Также на переработку отправлено 26,9 тонны лома чёрного металла и 12 тонн алюминия. Самым продуктивным месяцем по реализации стал март — на переработку было отправлено 215,4 тонны вторсырья.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», всего на производственных площадках мусоросортировочного комплекса в Междуречье из общей массы поступающих ТКО возможен отбор порядка 10 видов вторичных ресурсов. Технология производства, используемая на комплексе АО «Ситиматик», позволяет извлекать из отходов 4 вида ПЭТ-бутылок, флаконы и канистры ПНД, алюминиевые банки, а также лом черных металлов и картон.

В Мурманской области отсутствуют предприятия, осуществляющие переработку вторичных ресурсов на промышленной основе. В связи с этим полезные фракции после сепарации, прессования и упаковки направляются в другие регионы на расстояние не менее 1500 километров. Ближайшее профильное предприятие по переработке стеклобоя, например, расположено в Ленинградской области. Логистика поставок вторсырья на дальние расстояния является значимой составляющей операционной деятельности, требующей дополнительных организационных и финансовых затрат, но при этом обеспечивает вовлечение отходов в хозяйственный оборот.

Из отобранного на мурманском «Экотехнопарке» вторичного сырья производятся востребованные виды промышленной продукции. ПЭТ-бутылки после переработки превращаются в ПЭТ-флекс, который используется для изготовления химического волокна, упаковочной ленты и геотекстиля. Стеклобой поступает на стекольные заводы, где становится основой для производства строительных материалов. Макулатура перерабатывается в тарный картон, гофрокартон, упаковочную бумагу и эковату, применяемую для теплоизоляции. Алюминиевые банки и лом черного металла направляются в металлургическое производство для изготовления автомобильных деталей и строительных конструкций.

