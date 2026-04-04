Мурманская область. Арктика (16+)04.04.26 12:00

Почти 470 тонн вторсырья реализовано в мурманском «Экотехнопарке» за первый квартал 2026 года

С начала года в «Экотехнопарке» АО «Ситиматик» в Мурманской области реализовано 467,3 тонны вторсырья, что превысило показатели аналогичного периода 2025 года — тогда на переработку ушло 457,7 тонны вторичных ресурсов.

Наибольший объём в структуре полезных фракций составили пластиковые бутылки различных форм и цветов, всего 160,9 тонны, следом идёт картон — 138,4 тонны, и стекло — 129 тонн. Также на переработку отправлено 26,9 тонны лома чёрного металла и 12 тонн алюминия. Самым продуктивным месяцем по реализации стал март — на переработку было отправлено 215,4 тонны вторсырья.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», всего на производственных площадках мусоросортировочного комплекса в Междуречье из общей массы поступающих ТКО возможен отбор порядка 10 видов вторичных ресурсов. Технология производства, используемая на комплексе АО «Ситиматик», позволяет извлекать из отходов 4 вида ПЭТ-бутылок, флаконы и канистры ПНД, алюминиевые банки, а также лом черных металлов и картон.

В Мурманской области отсутствуют предприятия, осуществляющие переработку вторичных ресурсов на промышленной основе. В связи с этим полезные фракции после сепарации, прессования и упаковки направляются в другие регионы на расстояние не менее 1500 километров. Ближайшее профильное предприятие по переработке стеклобоя, например, расположено в Ленинградской области. Логистика поставок вторсырья на дальние расстояния является значимой составляющей операционной деятельности, требующей дополнительных организационных и финансовых затрат, но при этом обеспечивает вовлечение отходов в хозяйственный оборот.

Из отобранного на мурманском «Экотехнопарке» вторичного сырья производятся востребованные виды промышленной продукции. ПЭТ-бутылки после переработки превращаются в ПЭТ-флекс, который используется для изготовления химического волокна, упаковочной ленты и геотекстиля. Стеклобой поступает на стекольные заводы, где становится основой для производства строительных материалов. Макулатура перерабатывается в тарный картон, гофрокартон, упаковочную бумагу и эковату, применяемую для теплоизоляции. Алюминиевые банки и лом черного металла направляются в металлургическое производство для изготовления автомобильных деталей и строительных конструкций.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: Мурманская область оказалась в числе регионов, где в среднем жители получают зарплату более 100 тысяч рублей-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 60 копеек, евро теряет 54 копейки-PRO Энергетику (18+)Студенты Мурманского индустриального колледжа познакомились с принципами управления энергосистемой региона-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4-6 апреля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в апреле
