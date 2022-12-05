Почти 48 тысяч звонков принял колл-центр регоператора Мурманской области

С начала 2022 года на телефон «горячей линии» Мурманского филиала АО «Ситиматик» поступило 47830 звонков от жителей Мурманской области. Чаще всего клиентов компании интересуют вопросы, связанные с перерасчётом платы за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, списанием денежных средств по исполнительному листу, а также прекращением исполнительного производства. За сутки на «горячую линию» поступает около 250 звонков, а в пиковые периоды, сопряженные с выпуском квитанций на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО, этот показатель составляет около 500–600 звонков в день.

Значительная часть звонков в ноябре была связана с проводимой регоператором акцией «Оплата долга без пени», она фактически завершится 20 декабря. Потребители, накопившие задолженность за услугу по обращению с ТКО и получившие квитанции с начисленными пени, могут избежать штрафных санкций, если до указанного срока оплатят сумму, указанную в квитанции. При выполнении этого условия пени будут списаны автоматически. В ноябре сотрудники контакт-центра компании также зафиксировали увеличение количества вопросов о приостановке начислений в связи с мобилизацией – за прошедшую неделю поступило 57 таких обращений. Увеличилось и количество письменных обращений в адрес компании – за период с 24 ноября по 1 декабря специалисты подготовили максимальное количество ответов в адрес потребителей в ноябре – 256, за месяц их количество составило 825, с начала года – 7095.

Каждому обратившемуся на «горячую линию» филиала уделяется внимание: жители либо сразу получают исчерпывающий ответ, либо, если требуется детальная проработка, вопросы перенаправляются в соответствующий отдел компании для решения вопроса. В случае невозможности оперативно связаться с представителем компании, потребитель может направить письменное обращение с интересующим вопросом по адресу: murmansk@citymatic.ru.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».