Почти 4800 северян получат возможность стать участниками проекта «Работа рядом» с мая по декабрь этого года

В Мурманской области по поручению губернатора Андрея Чибиса стартовал новый этап реализации проекта «Работа рядом» по временному трудоустройству граждан. Соответствующее постановление подписано главой региона.

С 1 мая до конца года в рамках проекта планируется трудоустроить не менее 4800 несовершеннолетних и безработных граждан, а также студентов образовательных организаций. Приоритет при трудоустройстве получат дети участников специальной военной операции.

Заработная плата участникам проекта «Работа рядом» устанавливается в размере не ниже минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера за полный рабочий месяц и выплачивается за фактически отработанное время.

Напомним, проект «Работа рядом» реализуется с 2020 года в рамках регионального стратегического плана «На Севере – жить». За это время инициатива показала свою эффективность: только в прошлом году в программе приняли участие более 7,5 тысячи человек, из них 6,3 тысячи – несовершеннолетние. За первые месяцы 2023 года в муниципалитетах уже трудоустроены более 1400 человек. Всего в рамках проекта в 2023 году временные рабочие места в муниципалитетах получат не менее 6,2 тысячи человек.

Участники проекта задействованы в работах по озеленению, благоустройству территорий, а также в подсобных работах при ремонтно-восстановительных работах, погрузо-разгрузочных работах, косметическом ремонте помещений, уборке, доставке различных категорий товаров и корреспонденции, сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru