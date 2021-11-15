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Мурманская область. Арктика (16+)15.11.21 17:30

Почти 485 миллионов из областного бюджета дополнительно получат муниципалитеты региона для решения социально важных вопросов

Почти 485 млн рублей из областного бюджета дополнительно получат муниципалитеты региона для решения социально важных вопросов. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе оперативного совещания в правительстве, отметив, что такое решение было принято по итогам оценки исполнения регионального бюджета за прошедшие 10 месяцев.

«Чтобы поддержать муниципалитеты, обеспечить их необходимыми дополнительными ресурсами мы выделим эти средства. Более 90 млн рублей предусмотрены для муниципальных образований, имеющих дефицит бюджета, на повышение заработной платы работникам, которые являются «неуказными», но работают в наших муниципальных учреждениях: с 1 сентября их зарплата проиндексирована на 5%. Более 130 млн рублей дополнительно направим на частичную оплату задолженности муниципалитетов перед ресурсоснабжающими организациями, и на покрытие дефицита по расходным обязательствам, в том числе содержание пустующего жилищного фонда», – сказал губернатор.

Глава региона также призвал руководителей муниципальных образований региона приводить в порядок пустующий жилищный фонд.

«Ещё раз призываю, коллеги, максимально пустующий жилфонд стараться ремонтировать, чтобы мы минимизировали такие расходы с одной стороны, и с другой – дали возможность людям улучшить свои жилищные условия. То, что мы делаем по программе реновации ЗАТО, о результатах первого этапа которой я докладывал на Госкомиссии по Арктике, показывает, что значительному количеству домов можно давать вторую жизнь и создавать достойные условия для жизни людей в населенных пунктах», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор отметил, что распределение региональных дотаций позволит снизить дефициты муниципальных бюджетов, не допустить рост муниципального долга, а также решить вопросы социально важного характера.

«Прошу использовать эти деньги максимально эффективно», – заключил Андрей Чибис.

 

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Игорь
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макс
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