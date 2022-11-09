Начал работу Единый контакт-центр по вопросам социальной поддержки населенияСемь вопросов и семь ответов об обеспечении денежным довольствием мобилизованных граждан, а также военнослужащих срочной службы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)09.11.22 15:00

Почти 4,9 млн рублей возвращены потребителям в этом году благодаря работе регионального Министерства госжилстройнадзора

На оперативном совещании 7 ноября министр государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алена Кузнецова подвела промежуточные итоги работы, которую проводит министерство в сфере ЖКХ. 

В адрес министерства в 2020 году поступило 14663 обращений граждан; в 2021 году – 13249; по состоянию на 1 ноября 2022 – 10748. Таким образом, наблюдается динамика снижения количества обращений. 

В 2022 году министерством проведено 554 проверки, выдано 355 предписаний, направлено 1356 предостережений о недопустимости нарушения требований законодательства; проведено более 154 предварительных проверок документов исполнителей коммунальных услуг по отоплению.

Выполнены перерасчёты размера корректировки и платы за отопление: потребителям возвращены более 4,6 млн рублей; произведён возврат 239 тысяч рублей по прочим услугам. Требования министерства исполнены в полном объёме: всего потребителям возвращено порядка 4,9 млн рублей.

По поручению главы региона в постоянном режиме осуществляется контроль за выполнением косметических ремонтов подъездов в многоквартирных домах: по состоянию на 7 ноября выполнено 1256 ремонтов, из них 43 – на основании требований и предписаний министерства. В данный момент ремонты подъездов продолжаются.

Только за октябрь 2022 года в адрес министерства поступило 1090 обращений жителей. За этот же месяц проведено 62 проверки работы управляющих организаций. По результатам проверок выдано 4 предписания об устранении выявленных нарушений. По остальным выданы предостережения. Кроме этого, в отношении управляющих организаций возбуждено 5 дел об административных правонарушениях и вынесено 18 постановлений. Юридическим лицам выдано 229 предостережений о недопустимости нарушений требований действующего законодательства.

В итоге за октябрь выполнен значительный объём работ в многоквартирных домах:  локальный ремонт кровель – 83 МКД;  локальный ремонт межпанельных швов – 27 МКД;  локальный ремонт фасадов – 19 МКД;   замена секций бойлеров – 16 МКД; приведены в надлежащее состояние подвалы – 93 МКД;- замена розливов – 7 МКД;  ремонт отмосток – 9 МКД. 

Как отмечает региональное Министерство государственного жилищного и строительного надзора конкретные примеры контрольно-надзорной деятельности министерства в текущем году можно найти на официальных ресурсах: сайте министерства, группе в социальной сети «ВКонтакте», группе в социальной сети «Одноклассники». 

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Устойчивое развитие в современном мире. Аналитика, тренды, необходимость рынка труда
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
04.11.22 18:00
Суть короко: в СССР Минрыбхоз был обязан обеспечить население рыбой, в России не так...
Комментарий к новости:Комитет ГД подготовил ко второму чтению проект о росте ставок сбора за вылов биоресурсов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", патриот
03.11.22 19:27
Добрый вечер, Д. О. Вернер и все жители земли Кольской, коллеги по работе и общей борьбе МБОУ Кольского Заполярья. Я, Юлия Бурак (Смирнова), заместитель директора по dоспитательной (идеологической) ра
Комментарий к новости:Иллюзий не осталось: за 12 лет интерес к жизни в других странах снизился более чем в 2 раза
Ольга
03.11.22 03:40
Голосую за село Минькино
Комментарий к новости:Жители Мурманской области могут выбрать населённые пункты, где в 2023 году появятся мобильная связь и интернет
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Спрос на бухгалтеров в Мурманской области вырос на 11%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 42 копейки, доллар укрепился на 8 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 16,5% увеличила выработку электроэнергии в октябре-PRO ЖКХ (18+)Почти 4,9 млн рублей возвращены потребителям в этом году благодаря работе регионального Министерства госжилстройнадзора-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Правила обеспечения россиян средствами индивидуальной защиты обновили
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Семь вопросов и семь ответов об обеспечении денежным довольствием мобилизованных граждан, а также военнослужащих срочной службы
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика