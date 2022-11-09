Почти 4,9 млн рублей возвращены потребителям в этом году благодаря работе регионального Министерства госжилстройнадзора

На оперативном совещании 7 ноября министр государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алена Кузнецова подвела промежуточные итоги работы, которую проводит министерство в сфере ЖКХ.

В адрес министерства в 2020 году поступило 14663 обращений граждан; в 2021 году – 13249; по состоянию на 1 ноября 2022 – 10748. Таким образом, наблюдается динамика снижения количества обращений.

В 2022 году министерством проведено 554 проверки, выдано 355 предписаний, направлено 1356 предостережений о недопустимости нарушения требований законодательства; проведено более 154 предварительных проверок документов исполнителей коммунальных услуг по отоплению.

Выполнены перерасчёты размера корректировки и платы за отопление: потребителям возвращены более 4,6 млн рублей; произведён возврат 239 тысяч рублей по прочим услугам. Требования министерства исполнены в полном объёме: всего потребителям возвращено порядка 4,9 млн рублей.

По поручению главы региона в постоянном режиме осуществляется контроль за выполнением косметических ремонтов подъездов в многоквартирных домах: по состоянию на 7 ноября выполнено 1256 ремонтов, из них 43 – на основании требований и предписаний министерства. В данный момент ремонты подъездов продолжаются.

Только за октябрь 2022 года в адрес министерства поступило 1090 обращений жителей. За этот же месяц проведено 62 проверки работы управляющих организаций. По результатам проверок выдано 4 предписания об устранении выявленных нарушений. По остальным выданы предостережения. Кроме этого, в отношении управляющих организаций возбуждено 5 дел об административных правонарушениях и вынесено 18 постановлений. Юридическим лицам выдано 229 предостережений о недопустимости нарушений требований действующего законодательства.

В итоге за октябрь выполнен значительный объём работ в многоквартирных домах: локальный ремонт кровель – 83 МКД; локальный ремонт межпанельных швов – 27 МКД; локальный ремонт фасадов – 19 МКД; замена секций бойлеров – 16 МКД; приведены в надлежащее состояние подвалы – 93 МКД;- замена розливов – 7 МКД; ремонт отмосток – 9 МКД.

Как отмечает региональное Министерство государственного жилищного и строительного надзора конкретные примеры контрольно-надзорной деятельности министерства в текущем году можно найти на официальных ресурсах: сайте министерства, группе в социальной сети «ВКонтакте», группе в социальной сети «Одноклассники».

Фото: https://gov-murman.ru