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Мурманская область. Арктика (16+)29.05.21 11:00

Почти 5 млн человек приняли участие в электронном предварительном голосовании «Единой России»

Предварительное голосование «Единой России», которое в этом году впервые проходит в электронном формате по всей стране, завершится 30 мая. За первые четыре дня в нём уже приняли участие без малого пять млн человек.

Эксперты считают, что партия создала удобную инфраструктуру для проведения дистанционного электронного голосования: ещё до окончания процедуры в ней уже приняли участие в четыре раза больше избирателей, чем, к примеру, на всероссийском тестировании, которое в середине мая организовал Центризбирком. Тогда проголосовало 1,2 млн человек.

«Единая Россия» создала систему, которой нет аналогов в России, считает президент Фонда информационной демократии, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ России Илья Массух. При этом, по его мнению, она не только доступна каждому, но и вызывает доверие граждан, которые могут проверить с помощью индивидуального ключа шифрования, корректно ли учтен их голос после подведения итогов.

Количество участников электронного предварительного голосования «Единой России» позволяет говорить о том, что процедура действительно повлияет на ход думской кампании, считает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.

«Интерес к предварительному голосованию вполне можно назвать очень высоким. Более 7 млн зарегистрировавшихся избирателей. Это уже 7% от количества избирателей в России. Почти пять млн проголосовавших за три дня – это очень значимый результат.

Можно прогнозировать в целом более значительный, чем в 2016 году, масштаб принявших участие в голосовании, и его большее влияние на ход избирательной кампании. Целый ряд конфликтов элит в регионах будут разрешены с помощью этой процедуры», – подчеркнул эксперт.

Система электронного предварительного голосования, особенно при условии верификации через «Госуслуги», повышает степень прозрачности самого голосования и уровень доверия к полученным результатам, отметила директор исследовательского центра «Особое мнение», политконсультант, член Общественной палаты РФ Екатерина Курбангалеева.

«Любопытно, что организаторы голосования – региональные исполкомы – на местах не имеют доступа к промежуточным результатам голосования за кандидатов, и могут видеть только явку. Таким образом, есть все шансы получить объективный срез поддержки тех или иных претендентов на депутатский мандат. И оценить в целом электоральный потенциал партии на местах», – подчеркнула она, отметив, что уникальный опыт, полученный в ходе электронного предварительного голосования, будет распространяться и дальше. «Это неизбежно, вместе с постепенной цифровизацией большинства социальных и управленческих процессов в нашей стране», – заключила эксперт.

«В Мурманской области каждый день люди продолжают не только голосовать, но и регистрироваться на сайте pg.er.ru. Отмечу, что зарегистрироваться в качестве выборщика можно до 28 мая включительно с верификацией на портале «Госуслуги». На сегодняшний день свыше 40% от общего числа избирателей сделали выбор тех, кто представит партию в Государственной Думе, законодательном собрании региона и на дополнительных выборах в Совет депутатов Мурманска по 2-мандатным округам №1 и №9. При помощи электронной процедуры можно не спеша узнать о кандидатах, ознакомиться с их программой на платформе, найти дополнительную информацию о них. На мой взгляд, это одно из главных достоинств», - подчеркнула член регионального оргкомитета предварительного голосования «Единой России» Татьяна Сахарова.

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