Почти 5 тысяч северян подключились к программе долгосрочных сбережений

Участниками программы долгосрочных сбережений (ПДС), которая действует с этого года, к 1 июля стали почти 5 тысяч жителей Мурманской области, а объем привлеченных в программу денег в регионе за полгода составил 113,8 млн рублей.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, ПДС – это сберегательный продукт, который позволит гражданам получать дополнительный доход в будущем или создать «подушку безопасности» на случай непредвиденных ситуаций. Особенность программы в том, что участники получают от государства прибавку к своим собственным накоплениям. Государство будет софинансировать вложения в течение трех лет с момента первого взноса. В ближайшее время этот срок будет увеличен до 10 лет. Размер доплаты зависит от суммы личных взносов за год и официального дохода человека.

Участие в ПДС добровольное. Сбережения можно начать формировать уже с 18 лет за счет собственных средств или использовать ранее сформированные пенсионные накопления. Величину и периодичность взносов участник определяет самостоятельно. Минимальный срок участия в программе – 15 лет. По истечении этого срока либо при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин можно обратиться за выплатами. При наступлении особой жизненной ситуации – для оплаты дорогостоящего лечения или при потере кормильца средства можно получить раньше.

- Интерес к программе растёт, жители региона активно вступают в программу, желая сохранить свои деньги и получить дополнительный доход в будущем. ПДС как раз позволяет это сделать. Программа предоставляет защиту со стороны государства. Средства, включая доход от их инвестирования, застрахованы на 2,8 млн рублей, – отметил управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Подробнее о программе долгосрочных сбережений – на сайте Банка России в ответах на часто задаваемые вопросы.

Фото предоставлено Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.