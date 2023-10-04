Почти 500 индивидуальным предпринимателям региона предстоит участие в выборочном статистическом наблюдении

Обследование коснётся занятых в розничной торговле вне рынков.

Как сообщает Мурманскстат, участникам необходимо заполнить анкету по форме №1-ИП (торговля) «Сведения о деятельности индивидуальных предпринимателей в розничной торговле» по результатам деятельности за сентябрь т.г. и предоставить её в Мурманскстат в форме электронного документа с электронной подписью.

Бланк формы с указаниями по её заполнению и информацию о необходимости предоставления формы можно получить на официальном сайте Мурманскстата.

Гарантируется полная конфиденциальность полученных от респондентов сведений и использование только для формирования официальной статинформации. Передача их в другие органы исключена.

За консультацией можно обратиться телефонам: (8152) 688-543, 688-542.

Фото: https://vk.com/im?peers=3269974&sel=63726350&z=photo-188169427_457240362%2Falbum-188169427_00%2Frev