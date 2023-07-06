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Мурманская область. Арктика (16+)06.07.23 12:30

Почти 500 «умных» счётчиков появятся в многоквартирных домах Мурманска и области до 10 июля

Филиал «АтомЭнергоСбыт» Мурманск информирует клиентов о графике установки интеллектуальных систем учёта электроэнергии (ИСУЭ). В первую неделю июля в 22 многоквартирных домах Мурманска и области специалисты регионального отделения АтомЦифроСбыта проведут монтаж почти 500 «умных» счётчиков.

Замена старых приборов учёта на новые проводится в рамках реализации федерального закона №522-ФЗ, который предполагает постепенную замену приборов учёта электроэнергии на современные аналоги, позволяющие передавать показания автоматически и дистанционно. Прозрачность и достоверность учёта являются основными преимуществами ИСУЭ, которые могут использоваться исполнителями коммунальных услуг для анализа объёмов потребления электрической энергии на общедомовые нужды МКД для принятия оперативных решений в области энергосбережения.

«В целях совершенствования коммерческого учета электроэнергии общество использует современные технологии для комфорта наших клиентов, что является важным шагом в направлении улучшения качества предоставляемых нами услуг. Обеспечение наших клиентов надёжными и инновационными решениями позволят им более комфортно и экономично использовать электроэнергию и оперативно передавать данные. Кроме того, новые счётчики помогут проанализировать объёмы потребления электрической энергии на общедомовые нужды и принять оперативные решения в области энергосбережения», - пояснил заместитель генерального директора – директор филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск Дмитрий Базаров.

Он также отметил, что «умные» счётчики являются продуктом отечественного высокотехнологичного производства. Системное развитие российской промышленности позволяет укрепить технологический суверенитет и преодолеть беспрецедентные санкции и введенные ограничения западными странами. Такие конкурентноспособные технологии способствует ускорению импортозамещения, продвижению отечественного продукта на локальные рынки, созданию рабочих мест и росту региональных экономик.

До 10 июля установка «умных» счётчиков пройдёт по следующим адресам:

• Мурманск:

- ул. Аскольдовцев, 18;

- ул. Хлобыстова, 17, 15, 11, 20 корп. 2;

- ул. Невского, 89 и 73;

- ул. Ломоносова, 21\10;

- ул. Успенского, 6;

- пр. Кольский, 86, 70 и 33.

• Кировск:

- ул. Олимпийская, 29.

• Кандалакша:

- ул. Пронина, 10.

• Ковдор:

- ул. Комсомольская, 9.

• Полярные Зори:

- ул. Белова, 1;

- ул. Строителей, 1;

- ул. Энергетиков, 25 корп. 1; 29 корп. В;

- ул. Строителей, 6;

- ул. Ломоносова, 37 и 33.

Как сообщает пресс-служба Филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск, по возникшим вопросам, касающихся расчётов и работы интеллектуальных счётчиков, можно обращаться в «АтомЭнергоСбыт» через следующие каналы: «горячую линию» по тел. +7 (8152) 692-555; электронные сервисы - мобильное приложение (https://atomsbt.ru/services/mobile/) и «личный кабинет» (https://lkfl.atomsbt.ru/lk_auth); месседжеры - WhatsApp, Viber +7 951-321-08-95; электронную почту: voprosgp@murmansk.atomsbt.ru; направить обращение через официальный сайт «АтомЭнергоСбыта» (https://lkfl.atomsbt.ru/); обратиться лично в центр обслуживания клиентов, расположенный по адресу: г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 30.

 

Фото предоставлено пресс-службой Филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.

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