Почти 500 заполярных семей принимают участие в дистанционном этапе творческого конкурса «Это у нас семейное»

Первые задания дистанционного этапа конкурса «Это у нас семейное» доступны для выполнения с конца октября. С момента открытия заданий семейные команды из 87 регионов страны приступили к их выполнению. Мурманскую область на конкурсе представляют 486 семейных команд, то есть более 2,7 тысячи северян принимают активное участие в дистанционном этапе.

Так, на сайте этосемейное.рф участникам доступны для выполнения задачи разного уровня сложности на самые разнообразные темы. Задания помогут семьям вспомнить и создать собственные семейные традиции, обрести фамильные рецепты, составить семейную летопись, заняться вместе спортом, придумать песню трех поколений и сделать добрые дела вместе.

Семейные команды сами решают, какие задания будут выполнять. можно выполнить абсолютно все, а можно сконцентрироваться на тех, которые кажутся более интересными каждой семье. Главное условие всех заданий – их выполнение всеми членами команды.

Напомним, что регистрация участников конкурса «Это у нас семейное» продлится до 18 декабря 2023 года на сайте этосемейное.рф. В конкурсе могут принять участие команды из четырёх и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. Например, дети от 5 до 17 лет, родители или законные представители, а также бабушки, дедушки или другие члены семьи.

Конкурс проводится при участии Министерства просвещения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Российского общества «Знание», АНО «Больше, чем путешествие», социологического агентства «Вебер». Соорганизаторами выступают Росмолодёжь и «Движение Первых».

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, в 2022 году инициативу создания семейного конкурса поддержал Президент России Владимир Путин. В 2023 году в День знаний глава государства объявил о запуске проекта.

Фото: https://gov-murman.ru