Почти 500 жителей Мурманской области в этом году приступили к обучению в рамках национального проекта «Кадры»

Проект предоставляет гражданам доступ к самым востребованным образовательным программам. На сегодняшний день 83 человека успешно завершили обучение, а 372 продолжают осваивать новые профессии. В ближайшее время к ним добавится ещё 52 участника — их заявления сейчас находятся на заключительном этапе оформления.

В этом году в Мурманской области для обучения были доступны программы, охватывающие как современные цифровые направления, так и традиционные индустриальные специальности. Среди них — «Программист 1С», «Оператор беспилотных авиационных систем», «Специалист по работе с нейросетями», а также востребованные рабочие профессии «Токарь» и «Сварщик».

Проект особенно востребован среди граждан 50+, предпенсионеров и тех, кто обратился в службу занятости в поисках работы. При этом программа открыта и для других категорий: ветеранов боевых действий, членов семей погибших участников СВО, неработающих матерей с детьми дошкольного возраста, молодежи до 35 лет и людей с инвалидностью.

Для мам, желающих вернуться в профессию или сменить сферу деятельности, доступны консультации в рамках проекта «Мама в деле». Специалисты помогают определить подходящее направление для переобучения, которое затем можно пройти в рамках нацпроекта «Кадры» с государственной поддержкой.

Как отмечает региональное Министерство труда и социального развития, получить подробную информацию о доступных программах и условиях участия можно в любом кадровом центре «Работа России» Мурманской области и на интернет-портале областной службы занятости.

