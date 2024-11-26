Почти 60% жителей Мурманской области решили найти подработку перед Новым годомВ Мурманске стартовал конкурс «Новогодняя фантазия»
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Мурманская область. Арктика (16+)26.11.24 12:00

Почти 60% жителей Мурманской области решили найти подработку перед Новым годом

Близится декабрь, а значит, и Новый год с его большими тратами на подарки. Аналитика hh.ru показывает, что местные жители решили успеть заработать побольше заработать и подготовиться к празднику, чтобы порадовать близких.

Аналитика соискательской активности и опрос, проведенный hh.ru в начале IV квартала 2024 года, показывает, что сразу 59% местных респондентов находятся в поиске подработки плюсом к основному заработку. Ещё 15% опрошенных в регионе скорее не рассматривает поиск дополнительного заработка, ещё 5% не определились понадобится ли им «шабашка» перед праздниками.

А вот не нужны деньги плюсом к зарплате всего 15% опрошенных жителей. При этом у 5% подработка уже есть.

В преддверии праздников и Нового года больше других дополнительный  заработок настроены получить работники салонов красоты и фитнес-индустрии – сразу 60% представителей этой сферы заявили, что будут искать подработку в ближайшие недели.

Работники общепита, транспорта и обслуживания тоже не остались в стороне – каждый третий представитель этих сфер хочет найти дополнительный заработок. Кроме того, 29% работников медицинской сферы, 33% работников науки и образования тоже хотят подзаработать, судя по данным опроса.

Эксперты hh.ru собрали самые высокооплачиваемые предложения с вариантами подработки из сфер, где временные работники востребованы больше всего. Есть вакансии с традиционным графиком и вахтой.

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