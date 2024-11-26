Почти 60% жителей Мурманской области решили найти подработку перед Новым годом
Близится декабрь, а значит, и Новый год с его большими тратами на подарки. Аналитика hh.ru показывает, что местные жители решили успеть заработать побольше заработать и подготовиться к празднику, чтобы порадовать близких.
Аналитика соискательской активности и опрос, проведенный hh.ru в начале IV квартала 2024 года, показывает, что сразу 59% местных респондентов находятся в поиске подработки плюсом к основному заработку. Ещё 15% опрошенных в регионе скорее не рассматривает поиск дополнительного заработка, ещё 5% не определились понадобится ли им «шабашка» перед праздниками.
А вот не нужны деньги плюсом к зарплате всего 15% опрошенных жителей. При этом у 5% подработка уже есть.
В преддверии праздников и Нового года больше других дополнительный заработок настроены получить работники салонов красоты и фитнес-индустрии – сразу 60% представителей этой сферы заявили, что будут искать подработку в ближайшие недели.
Работники общепита, транспорта и обслуживания тоже не остались в стороне – каждый третий представитель этих сфер хочет найти дополнительный заработок. Кроме того, 29% работников медицинской сферы, 33% работников науки и образования тоже хотят подзаработать, судя по данным опроса.
Эксперты hh.ru собрали самые высокооплачиваемые предложения с вариантами подработки из сфер, где временные работники востребованы больше всего. Есть вакансии с традиционным графиком и вахтой.
- Водитель-экспедитор категории В, https://spb.hh.ru/vacancy/110204286, от 237 300 ₽.
- Курьер-водитель на автомобиле компании (новогодние товары), https://spb.hh.ru/vacancy/109184890, до 250 000 ₽ на руки.
- Монтажник систем вентиляции и кондиционирования, https://spb.hh.ru/vacancy/109281112, до 200 000 ₽ на руки.
- Сварщик-аргонщик, https://spb.hh.ru/vacancy/109057342, от 150 000 ₽ на руки.
- Разнорабочий без опыта, https://spb.hh.ru/vacancy/108170950, до 130 000 ₽ на руки (Вахта).
- Упаковщик, https://spb.hh.ru/vacancy/110986271, от 103 000 ₽ на руки.
- Комплектовщик на склад, https://spb.hh.ru/vacancy/110985281, от 90 000 ₽ на руки.
- Мастер на час, https://spb.hh.ru/vacancy/111241466, от 90 000 ₽ на руки.