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Мурманская область. Арктика (16+)28.09.20 17:30

Почти 6,5 тысячи мурманчан сделали прививки от гриппа в мобильных пунктах

В Мурманской области продолжают работу мобильные прививочные пункты. Только в заполярной столице в них уже вакцинировали от гриппа 6 398 северян.

Напомним, с начала сентября выездные бригады работают на парковочных площадках около гипермаркетов «Окей» (просп. Ленина, 34) и «Лента» (ул. Радищева, 2, ул. Шевченко, 34), у торгового центра «Северное Нагорное» (просп. Кольский, 158/1) ежедневно с 11.00 до 19.00 без выходных.

На сегодняшний день больше всего прививок от гриппа сделали в мобильном прививочном пункте на проспекте Ленина. По данным на 28 сентября, в нем вакцинировали 3244 человека. В мобильном пункте на улице Шевченко сделали 2000 инъекций вакцины «Совигрипп», а в передвижном медкабинете на Кольском проспекте – 721 инъекцию. В мобильном пункте на улице Радищева привились 433 человека.

«Мобильные пункты себя оправдали, это удобно для населения, и от данной вакцинации есть результат: предыдущие годы показали, что северяне стали не так часто обращаться с простудными заболеваниями, а именно с осложнениями после гриппа», – отметила заведующая центром здоровья мурманской городской поликлиники № 1 Ирина Томарева.

Перед процедурой медик проверяет наличие противопоказаний для прививки, измеряет температуру и контролирует уровень насыщения крови кислородом с помощью пульсоксиметра. Вакцинация запрещена в том случае, если у человека есть острое инфекционное заболевание или обострение хронического. До и после смены медицинский автомобиль обрабатывается дезинфицирующим раствором. После каждого пациента также дезинфицируются контактные поверхности. Вакцинация организована с соблюдением социальной дистанции.

К приёму допускаются все совершеннолетние желающие, при себе необходимо иметь только паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Вакцина «Совигрипп» принадлежит отечественному производителю. ВОЗ сообщает, что состав против гриппа каждый год обновляется, чтобы обеспечить наибольшую защиту от вирусов, сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области.

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