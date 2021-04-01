Почти 70% бюджета 2020 года – расходы на социальную сферу
Вчера на заседании правительства глава регионального минфина Михаил Селезнев представил подробный доклад об исполнении областного бюджета за 2020 год.
Как отметил и.о. министра, работа велась на фоне глобального вызова, связанного с распространением коронавирусной инфекции, но качественное управление региональными ресурсами позволило в полном объёме выполнить принятые обязательства.
Так, на борьбу с коронавирусом было направлено 7,5 млрд рублей, в том числе более 4,5 млрд рублей за счет финансовой помощи из федерального бюджета. Из них более 4 млрд рублей пошли на стимулирующие выплаты медикам за борьбу с COVID-19, закупку оборудования и медицинских изделий, а также поддержку учреждений здравоохранения, бесплатное предоставление лекарств гражданам при амбулаторном лечении.
Кроме того, Михаил Селезнев отметил, что помощь была оказана северянам, потерявшим заработок в период пандемии. Суммарно на эти цели направлено из бюджета свыше 730 млн рублей, ещё 445 млн рублей – на поддержку малого и среднего предпринимательства.
Областной бюджет в 2020 году исполнен по доходам в сумме 88 млрд рублей, что на 16,2% больше объёма, утверждённого законом об областном бюджете; по расходам – в сумме 86,6 млрд рублей, что на 5% меньше уточненных бюджетных назначений. Бюджет исполнен с профицитом в размере 1,4 млрд рублей.
«Поступившие в областной бюджет дополнительные доходы и оперативные корректировки регионального бюджетного процесса позволили реализовать все социальные обязательства и первоочередные мероприятия, поддержать население, малый и средний бизнес и муниципалитеты области, обеспечив сбалансированность бюджета и выполнение всех требований Минфина России», – отметил Михаил Селезнев.
Традиционно самым объемным по расходам стал социальный блок. На эти нужды в прошлом году потратили 59,5 млрд рублей, что составляет 68,7 % бюджета. Одной из мер поддержки населения, как рассказал руководитель ведомства, стала индексация на 3,5% с 1 июня 2020 года региональных социальных выплат отдельным категориям граждан.
Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, дорожная деятельность и строительные работы в области остановлены не были. В целом объем бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности составил 3,7 млрд рублей. Как сообщает региональное Министерство финансов, на строительство, реконструкцию и ремонт региональных и местных дорог израсходовано 3,6 млрд рублей. Почти 9,5 млрд рублей, в том числе 6 млрд рублей из федерального бюджета, направлено на реализацию девяти национальных проектов. Самым капиталоемким остается нацпроект «Демография», по нему же и самый большой прирост к 2019 году, который был направлен на осуществление ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Общий объём межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям по сравнению с 2019 годом увеличился более чем на 20% и составил свыше 28 млрд рублей. Семи муниципальным образованиям предоставлены бюджетные кредиты на сумму 263,2 млн рублей.
«Подводя итоги, хочу еще раз отметить, что несмотря на вызовы, с которыми пришлось столкнуться региону, нам удалось снизить долговую нагрузку и обеспечить высокое исполнение областного бюджета», – подытожил и.о. министра финансов Мурманской области.