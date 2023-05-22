Почти 70 тысяч северян уже выбрали будущие объекты благоустройства в ходе Всероссийского онлайн-голосования

До 31 мая продолжается Всероссийское онлайн-голосование за выбор объектов будущего благоустройства. Об этом в ходе оперативного совещания напомнила первый заместитель губернатора Оксана Демченко. Высказать своё мнение на платформе 51.gorodsreda.ru может каждый житель региона в возрасте от 14 лет.

«Я хочу поблагодарить северян за активное участие – почти 70 тысяч человек уже выбрали будущие объекты благоустройства. И призываю всех присоединиться к принятию важных для каждого из нас решений», – подчеркнула Оксана Демченко.

Напомним, в Мурманской области на голосование представлен 61 объект и дизайн-проект в 17 муниципалитетах: Мурманске, Коле, Мурмашах, Оленегорске, Мончегорске, Ревде, Апатитах, Кировске, Полярных Зорях, Кандалакше, Алакуртти, Ковдорском и Печенгском округах, ЗАТО Александровск, Североморске, Видяево, Заозерске.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, среди проектов, реализованных ранее по итогам голосований, — благоустройство площади Двух Капитанов в Полярном, сквера «Надежда» в Оленегорске, улицы Пушкина в городе Полярные Зори и другие.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25014&page=1