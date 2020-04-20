Почти 700 тысяч рублей получили жители Мурманской области, оставшиеся без работы из-за коронавируса

Активно продолжают работать меры социальной поддержки в Мурманской области в период пандемии. Начались выплаты единовременной региональной доплаты. Правительством Мурманской области введена эта мера для граждан, которые потеряли работу и остались без дохода из-за коронавируса. Таким образом, люди смогут получить северный МРОТ — 27899 рублей.

С момента запуска такой меры поддержки уже 63 человека воспользовались этим правом, общая сумма выплат по единовременной региональной доплате составила более 678 тысяч рублей.