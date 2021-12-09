Почти 72% общего ввода жилья в Мурманской области обеспечили индивидуальные застройщики за счёт собственных и привлечённых средств

Объём работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в Мурманской области, в январе-сентябре 2021 года составил 79209,0 млн рублей, или 134,4% к соответствующему периоду предыдущего года, в сентябре 2021 года – 14702,3 млн рублей, или 211,8%.

Как сообщает Мурманскстат, в январе-сентябре текущего года введено в эксплуатацию в установленном порядке 41,0 тысяча кв. метров жилых помещений (в январе-сентябре 2020 года – 19,1 тысячи кв. метров), в том числе индивидуальными застройщиками (за счёт собственных и привлечённых средств) – 29,5 тысячи кв. метров, или 71,9% от общего ввода жилья.