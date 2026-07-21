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Мурманская область. Арктика (16+)21.07.26 15:30

Почти 77 млн рублей привлёк бизнес Мурманской области с начала года по льготной программе кредитования инвестпроектов

С января 2026 года малый и средний бизнес Мурманской области привлёк порядка 77 млн рублей на реализацию инвестиционных проектов в ходе совместной льготной программы кредитования Минэкономразвития России, Банка России и Корпорации МСП.

Условия программы предусматривают предоставление заёмных средств на инвестиционные цели по ставке «ключевая ставка ЦБ - 3,5%», что сейчас составляет 10,75%. Сумма кредита варьируется от 25 млн до 2 млрд рублей в зависимости от категории бизнеса (микро, малый и средний), а срок кредитования достигает 10 лет, при этом льготная ставка действует в течение первых пяти лет.

Как отмечает Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области, льготное финансирование — один из инструментов адаптации бизнеса к текущим экономическим условиям. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» с лимитом кредитования 50 млрд рублей в 2026 году.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571414/#&gid=1&pid=1

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