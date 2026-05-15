Почти 80% мурманчан готовы подрабатывать вне своей основной специальности - hh.ru и «Моя смена»

Почти восемь из десяти мурманчан допускают подработку за пределами основной профессиональной сферы. Это следует из опроса 2,5 тысячи респондентов, который провела ведущая платформа онлайн-рекрутинга в России hh.ru и сервис по поиску подработки рядом с домом «Моя смена» (ГK «Verme»), входит в hhgroup.

О готовности выходить на подработки вне основной специальности заявили 79% опрошенных. При этом их мотивация различается: 30% респондентов указали, что им нравится разнообразие и они охотно берутся за разные задачи, тогда как 49% готовы согласиться при условии хорошей оплаты. Среди тех, кто высказался против, 8% предпочитают концентрироваться на чем-то одном, а 5% намерены подрабатывать только по своей специальности.

Возраст заметно влияет на готовность выходить за рамки основной специальности. Среди респондентов в возрасте от 18 до 44 лет показатель практически одинаков и держится на уровне 81–83%. Среди 45–54-летних он немного ниже — 77%. Наиболее консервативны люди старше 55 лет – только 65% допускают для себя такую возможность.

Финансовая мотивация является основной для мурманчан, которые берут подработки из других профессиональных областей: 45% хотят увеличить доход или нуждаются в дополнительном заработке. Ещё 23% стремятся иметь деньги для личных нужд, а 21% копят на конкретную покупку. Также 19% называют причиной наличие свободного времени, которое хочется потратить с пользой. Еще 16% хотят попробовать себя в новых профессиях, а 15% говорят, что такой формат заработка им просто комфортнее. Ещё 14% считают подработку возможностью развить новые навыки.

Исследование также показало, что при выборе подработки мурманчан в первую очередь интересуют гибкий график и возможность самостоятельно регулировать нагрузку — это назвали главным 40%. Далее следуют возможность совмещать подработку с другими делами (31%), быстрая выплата денег (27%) и близость к дому (21%). Возможность работать удаленно важна для 17% опрошенных.

При этом подработка уже является достаточно частым форматом занятости. Так, за последние три месяца каждый четвертый опрошенный (26%) работал на нескольких разных позициях: 9% делают это регулярно, 17% пробовали 2–3 разные работы. Ещё 38% такого опыта пока не имеют, но хотят попробовать, а 36% намерены оставаться на одной позиции и менять подход не планируют.

Среди тех, кто подрабатывал в последние три месяца, наиболее популярны профессии из сферы физического и торгового труда. Лидируют разнорабочий и мерчандайзер/работник торгового зала (по 18%), упаковщик и комплектовщик (17%), продавец-кассир (16%). Далее следуют грузчик/кладовщик (по 12%), курьер (11%), уборщик (10%), водитель (9%).

«Мы видим, что люди становятся более гибкими в своих профессиональных предпочтениях, особенно в сегменте временной занятости. Это важный и набирающий силу тренд. Причём особенно показательно изменение в отношении к подработкам. Для многих они становятся осознанным выбором в пользу свободного графика и разнообразия, и нередко их начинают использовать как инструмент для приобретения новых навыков. А это, безусловно, повышает ценность человека на рынке труда», — добавил генеральный директор сервиса «Моя смена» Николай Гальянов.

ГК «Verme» — российская ИТ-компания, специализирующаяся на ИТ-продуктах для повышения производительности персонала. В ГК входят компании «Verme» и «Моя смена».

«Моя смена» — один из первых и крупнейших на российском рынке сервисов подработок рядом с домом с аудиторией более 600000 человек. Сервис позволяет быстро находить и выводить на работу массовый персонал, имеет пул крупных заказчиков. В октябре 2025 года компания HeadHunter приобрела 26% сервиса «Моя смена» и стала стратегическим партнером.

