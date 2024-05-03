Почти 80 специалистов переехали в Мурманскую область за первый год работы службы «Курс на Север»

1 мая исполнился ровно год службе кадрового сопровождения «Курс на Север». Программа заработала с 1 мая прошлого года на базе центра занятости Мурманской области по инициативе губернатора Андрея Чибиса.

За время реализации проекта в наш регион переехали 115 новых жителей – это специалисты и члены их семей. И уже более 100 соискателей подали заявки о трудоустройстве и переезде на Кольский полуостров.

Изначально проект был направлен исключительно на решение проблемы нехватки кадров в бюджетных учреждениях региона, в частности, сферы образования. На сегодняшний день с помощью службы кадрового сопровождения в школы Мурманской области привлечено порядка 70 квалифицированных педагогов. Некоторые уже достигают профессиональных успехов после переезда. Один из таких примеров – учитель русского языка и литературы в средней школе №284 в ЗАТО г. Островной Владимир Булдаков. Благодаря проекту «Курс на Север» он переехал в Заполярье из Амурской области и уже стал призёром регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года».

Сейчас проект направлен на закрытие конкретных вакансий по самым различным специальностям. Только в 2024 году в регион переехали педагог-психолог, экономист, руководители в узких отраслях, слесарь по ремонту подвижного состава. Специалисты трудоустроены в Мурманске, Апатитах, Кировске, Никеле, Полярных Зорях, ЗАТО Александровск и других муниципалитетах.

В этом году перечень организаций, которым требуется содействие в подборе кадров, существенно расширился: к проекту присоединились ведущие работодатели сельскохозяйственной отрасли, химической промышленности и оборонного комплекса. Специалисты центра занятости заключили более 100 соглашений о сотрудничестве с работодателями Мурманской области.

«Проект «Курс на Север» показал своевременность и востребованность. Растёт количество его участников как со стороны соискателей, так и работодателей. Только в этом году на «горячую линию» мы получили более 3,5 тысячи звонков. Наши специалисты ведут участников проекта от первого обращения до трудоустройства, помогая решить вопрос с жильём, поиском работы для членов семьи и определением детей в сады и школы», — рассказала руководитель службы кадрового сопровождения Елена Полято.

Одним из инструментов привлечения специалистов из других регионов в Мурманскую область стал выездной рекрутинг. География проекта охватывает Ярославль, Тулу, Санкт-Петербург, Калининград, Краснодар, Владикавказ и многие другие города.

В рамках информационной кампании сотрудники центров занятости посещают вузы по всей стране и знакомят студентов с мерами поддержки в нашем регионе, а также рассказывают о плюсах переезда и трудоустройства на Севере. За год работы «Дни Мурманской области» прошли в вузах более чем 30 городов. В этих мероприятиях приняли участие порядка 1300 студентов. Также предложения о проведении аналогичных мероприятий направлены ещё в 73 российских вуза.

Ещё одной площадкой, где специалисты службы кадрового сопровождения знакомят жителей регионов и зарубежных гостей с проектом «Курс на Север», стали тематические дни на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, проект «Курс на Север» получил признание и на федеральном уровне. Заместитель главы Роструда Ян Талбацкий и министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков во время визитов в наш регион отметили этот проект как успешную практику по решению проблемы кадрового дефицита, которую стоит тиражировать в другие субъекты страны.

Фото: https://gov-murman.ru