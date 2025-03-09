Впервые в истории сборная Мурманской области завоевала «бронзу» на чемпионате России по лыжным гонкамМинстрой повысил стоимость жилья на II квартал 2025 года в большинстве российских регионов. В Мурманской области «квадрат» обойдётся в 123224 рубля
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)09.03.25 14:00

Почти 84 тысячи человек переехали из аварийных домов в Северо-Западном федеральном округе с 2019 года

7 марта в Москве  заместитель председателя правительства РФ Марата Хуснуллина рассмотрел  вопросы социально-экономического развития регионов и реализации важных  инфраструктурных проектов.  «Сейчас стартовал новый нацпроект «Инфраструктура для жизни», который ставит новые масштабные задачи. Одна из них – улучшение качества среды для жизни на 30% к 2030 году в опорных населённых пунктах. ... При этом нельзя допустить отставания в остальных населённых пунктах», – сказал вице-премьер.

В Северо-Западном федеральном округе продолжается расселение людей из непригодных для проживания домов. Задачу по сокращению аварийного жилищного фонда и улучшению жилищных условий живущих там людей поставил перед стройкомплексом России Владимир Путин. С 2019 года, когда началась реализация национального проекта «Жильё и городская среда», субъекты, входящие в состав СЗФО, расселили 1,5 млн кв. метров жилья, признанного непригодным для проживания.

«Расселение аварийного жилья – одна из тех задач, решение которых Правительство держит на особом контроле. Работаем над решением этой задачи вместе с регионами. По национальному проекту «Жильё и городская среда» на территории округа на сегодня переселили из аварийных домов почти 84 тысячи граждан, - сказал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. - Непригодный жилфонд сократился на 1,5 млн кв. метров. Программа переселения не только помогает улучшить качество жизни тысяч россиян, она также способствует обновлению городской застройки и созданию комфортной городской среды. С 2025 года эти задачи решаются в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Как пишет vk.com/frt_rf, по словам вице-премьера, в СЗФО больше всего жителей переехали из аварийных домов в Архангельской области - 26,1 тысячи человек, Ленинградской области - 12,7 тысячи, Республике Коми - 10,4 тысячи, Республике Карелия - 9,4 тысячи и Вологодской области - 7,1 тысячи человек.

Генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов отметил, что многие регионы работают на опережение, выполняя поставленные задачи за более короткие сроки.

«Кроме того, уже хорошей традицией стало и то, что регионы подключают для решения задачи расселения аварийного жилья свои механизмы, создают собственные программы переселения. Так, субъекты СЗФО за счёт своих бюджетов из общего количества переселили 13,2 тысячи человек. Здесь можно отметить Республику Коми, где регион самостоятельно переселил 3,8 тысячи человек, и Архангельскую область, где благодаря инициативе субъекта улучшили жилищные условия почти 3 тысячи граждан», – рассказал глава Фонда развития территорий.

Программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда курирует Минстрой России. Её оператором выступает Фонд развития территорий.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29435&page=9

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманские работодатели на 75% чаще стали приглашать на работу соискателей старше 40 лет
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Более 79 тысяч северян выбрали электронную трудовую книжку
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире00:30«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Минстрой повысил стоимость жилья на II квартал 2025 года в большинстве российских регионов. В Мурманской области «квадрат» обойдётся в 123224 рубля-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 26 копеек, доллар теряет почти 44 копейки-PRO Энергетику (18+)2,5 миллиарда рублей вложат «Россети Северо-Запад» в энергокомплекс Мурманской области в 2025 году-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 марта-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика