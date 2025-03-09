Почти 84 тысячи человек переехали из аварийных домов в Северо-Западном федеральном округе с 2019 года

7 марта в Москве заместитель председателя правительства РФ Марата Хуснуллина рассмотрел вопросы социально-экономического развития регионов и реализации важных инфраструктурных проектов. «Сейчас стартовал новый нацпроект «Инфраструктура для жизни», который ставит новые масштабные задачи. Одна из них – улучшение качества среды для жизни на 30% к 2030 году в опорных населённых пунктах. ... При этом нельзя допустить отставания в остальных населённых пунктах», – сказал вице-премьер.



В Северо-Западном федеральном округе продолжается расселение людей из непригодных для проживания домов. Задачу по сокращению аварийного жилищного фонда и улучшению жилищных условий живущих там людей поставил перед стройкомплексом России Владимир Путин. С 2019 года, когда началась реализация национального проекта «Жильё и городская среда», субъекты, входящие в состав СЗФО, расселили 1,5 млн кв. метров жилья, признанного непригодным для проживания.

«Расселение аварийного жилья – одна из тех задач, решение которых Правительство держит на особом контроле. Работаем над решением этой задачи вместе с регионами. По национальному проекту «Жильё и городская среда» на территории округа на сегодня переселили из аварийных домов почти 84 тысячи граждан, - сказал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. - Непригодный жилфонд сократился на 1,5 млн кв. метров. Программа переселения не только помогает улучшить качество жизни тысяч россиян, она также способствует обновлению городской застройки и созданию комфортной городской среды. С 2025 года эти задачи решаются в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Как пишет vk.com/frt_rf, по словам вице-премьера, в СЗФО больше всего жителей переехали из аварийных домов в Архангельской области - 26,1 тысячи человек, Ленинградской области - 12,7 тысячи, Республике Коми - 10,4 тысячи, Республике Карелия - 9,4 тысячи и Вологодской области - 7,1 тысячи человек.

Генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов отметил, что многие регионы работают на опережение, выполняя поставленные задачи за более короткие сроки.

«Кроме того, уже хорошей традицией стало и то, что регионы подключают для решения задачи расселения аварийного жилья свои механизмы, создают собственные программы переселения. Так, субъекты СЗФО за счёт своих бюджетов из общего количества переселили 13,2 тысячи человек. Здесь можно отметить Республику Коми, где регион самостоятельно переселил 3,8 тысячи человек, и Архангельскую область, где благодаря инициативе субъекта улучшили жилищные условия почти 3 тысячи граждан», – рассказал глава Фонда развития территорий.

Программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда курирует Минстрой России. Её оператором выступает Фонд развития территорий.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29435&page=9