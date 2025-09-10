Почти 90 просветителей Мурманской области участвуют в пятом сезоне проекта «Знание.Премия»

Более 18 тысяч заявок от представителей всех регионов России и 40 зарубежных стран поступили в оргкомитет главной просветительской награды страны «Знание.Премия». Среди тех, кто решил участвовать в этом проекте, почти 90 жителей Мурманской области.

Самые популярные номинации у северян – «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества», «За просветительскую деятельность в образовательной организации» и «За вклад в просвещение в сфере «Культура и Искусство».

Среди проектов, представленных от Мурманской области, можно отметить круглогодичный туристско-оздоровительный комплекс семейного типа «Плато Минералов». Он построен на основе передовых энергоэффективных технологий и полностью обеспечивает себя энергией за счёт природных источников. Главная идея заключается в сочетании комфортного проживания, экологической ответственности и просветительской функции.

«В этом году «Знание.Премия» отмечает свой первый юбилей. И на этом рубеже проект охватил все континенты нашей планеты. Кроме того, в пятом сезоне мы получили рекордное количество заявок от российских компаний: их число удвоилось по сравнению с прошлым годом. Это доказывает, что все больше организаций в нашей стране занимаются просвещением, и делают это на уровне, достойном внимания широкой аудитории и руководства страны. Также расширился возрастной диапазон участников проекта: впервые в одном сезоне соревнуются просветители от 12 до 88 лет. С нетерпением ждем, кто из них окажется сильнейшим», – рассказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, всего в пятом сезоне участвуют более 11 тысяч просветителей, свыше шести тысяч проектов. От представителей 15 государств заявки поступили впервые – это Абхазия, Австралия, Армения, Венгрия, Вьетнам, Кипр, Латвия, Малайзия, Панама, Перу, Того, Украина, Хорватия, Чехия, Южная Осетия.

До ноября Экспертный совет сформирует шорт-лист награды в 15 номинациях. Лауреатов объявят на торжественной церемонии награждения в 2026 году.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553060/#&gid=1&pid=1