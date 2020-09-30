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Мурманская область. Арктика (16+)30.09.20 12:25

Почти четыре тысячи сообщений о проблеме с подачей отопления поступило на «горячую линию» ЖКХ и портал «Наш Север»

В этом году в Мурманской области отопительный сезон в жилищном фонде начался 4 сентября. Подключение отопления – сложный процесс, происходит не одномоментно – порой выявляются технологические затруднения. Сообщить о таких сложностях теперь можно с помощью портала «Наш Север». Также в регионе продолжает действовать «горячая линия» жилищно-коммунального хозяйства.

Портал «Наш Север» помогает оперативно сообщить об отсутствии тепла в населенном пункте, учреждении или жилом доме. Для этого пользователю необходимо пройти регистрацию на сервисе, выбрать соответствующую категорию для обращения и заполнить форму.

«На портал с момента запуска отопительного сезона в этом году поступило почти 900 сообщений о проблемах с предоставлением коммунальной услуги по теплоснабжению. На сегодняшний день количество обращений по данной тематике постепенно идет на спад, по мере запуска», – пояснил Алексей Медведев, начальник управления по реализации проекта «Умный город» Центра городского развития Мурманской области.

На портале «Наш Севере», в категории «Нет отопления» в период с 7 по 28 сентября решено 404 сообщения и по 124 было проведено разъяснение. На контроле в статусе «Запланировано» находятся 90 обращений граждан. Время рассмотрения обращения по данной тематике на портале составляет 2 рабочих дня.

В работе остаются повторно возвращенные сообщения, а также обращения граждан с вопросами по регулировке отопления в отдельных помещениях, исполнение, которых также находится на контроле.

Сообщить о проблеме северяне могут по бесплатному номеру телефона «Горячей линии ЖКХ» 8-800-250-78-25. Операторы работают без выходных, с 8.00 до 20.00 в будни, и с 12.00 до 16.00 в субботу и воскресенье. В нерабочее время была реализована возможность оставлять сообщения на автоответчике, расшифровка сообщений с которого проводилась операторами утром следующего рабочего дня.

На сегодняшний день специалисты «горячей линии» жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области приняли 3277 сообщений граждан. С учетом большого объема поступивших обращений, при контроле исполнения приоритет в первую очередь отдавался обращениям граждан с информацией о полном отсутствием отопления.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития,  из общего числа обращений информация о полном отсутствии отопления содержалась в 1348 сообщениях, поступивших на «горячую линию». Если при проверке исполнения выявлялся факт того, что после подключения теплоснабжения в квартире оставались проблемы с подачей отопления в одном или нескольких помещениях, то оформлялись новые сообщения, что так же повлияло на рост их объема.

В настоящее время информация об устранении проблем получена по 2891 обращению на горячую линию жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области.

 

 

 

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