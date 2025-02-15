Почти каждая пятая компания в России пользуется услугами самозанятых

Чаще всего предприятия и организации привлекают самозанятых, оказывающих услуги в сфере строительства, ремонта и проектирования; грузоперевозок и логистики, а также в IT-сфере. Бизнесом также востребованы услуги маркетологов, бухгалтеров, эйчаров, дизайнеров, копирайтеров и юристов со статусом самозанятого.

Чаще всего самозанятые граждане привлекают к оказанию услуг в сфере строительства, IT и транспортно-логистической отрасли. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

По данным официальной статистики, количество физических лиц (без учёта ИП), оформивших статус самозанятого, в январе 2025 года составило 11,9 млн. Согласно опросу «SuperJob», услугами граждан со статусом самозанятого сегодня пользуются 18% компаний.

Чаще всего предприятия и организации привлекают самозанятых, оказывающих услуги в сфере строительства, ремонта и проектирования; грузоперевозок и логистики, а также в IT-сфере. Бизнесом также востребованы услуги маркетологов, бухгалтеров, эйчаров, дизайнеров, копирайтеров и юристов со статусом самозанятого (наглядно в таблице).

Время проведения опроса: 14 января — 6 февраля 2025 года.