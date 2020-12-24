Почти каждый четвертый россиянин считает, что молодость длится до 35 лет

Госдума приняла закон о молодёжной политике, согласно которому молодёжью теперь считаются люди от 14 до 35 лет включительно. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» ранее выяснил у россиян, человека какого возраста они считают молодым.

Россиян, считающих, что молодой возраст ограничивается тридцатью годами, — 24%. Столько же граждан говорят, что молодёжь — это лица до 35 лет включительно. Каждый пятый уверен, что молодость заканчивается на отметке 25 лет. Возраст моложе 20 лет назвали 22% опрошенных.

Женщины чаще мужчин называли в качестве рубежа молодости возраст 35 лет: 26 и 23% соответственно. Больше всего же тех, кто хочет отодвинуть молодой возраст до 35-ти, — среди россиян 25—34 лет (29%).