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Мурманская область. Арктика (16+)21.11.20 11:00

Почти каждый четвёртый водитель не откажется от авто при любой стоимости бензина

23% россиян будут пользоваться авто при любой стоимости бензина. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, при какой стоимости топлива автомобилисты откажутся от поездок на личной машине. В опросе приняли участие респонденты из всех округов страны, имеющие водительские права и личный автомобиль.

Отметка в 50 рублей за литр станет решающей для 18% автомобилистов. При стоимости 60 рублей за литр бензина откажутся от личного автомобиля 9% респондентов. 4% опрошенных воздержатся от поездок на машине при стоимости топлива свыше 70 рублей 6% автомобилистов не станут использовать личный автомобиль при цене на бензин свыше 80 рублей за литр. 14% россиян уже отказались от поездок на личном авто из-за нынешней стоимости бензина. 23% опрошенных продолжат использовать машину при любой стоимости автомобильного топлива.

Цена в 50 рублей больше пугает мужчин: откажутся от поездок при такой цене бензина 20% мужчин и 15% женщин. Россияне старше 45 лет реже всех утверждают, что стоимость бензина для них не важна (19%), и чаще констатируют, что нынешние цены на заправках уже вынудили их отказаться от использования авто (также 19%).

 

 

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