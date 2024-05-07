Почти каждый пятый гражданин России отмечает понижение материального положения за последние два-три месяца

Как сообщает Фонд «Общественное мнение» (ФОМ), при этом о его повышении заявляет каждый девятый.

О понижении достатка за последние два-три месяца говорят 18% россиян, среди сограждан 46-60 лет - почти каждый четвертый (24%), свидетельствуют данные опроса, опубликованные на официальном сайте социологического центра.

Улучшение достатка в свою очередь отмечают 11% россиян. Результаты исследования показывают, что чаще всех о повышении материального положения за данный период говорят граждане 18-30 лет (19%).

Согласно опросу, более двух третей россиян (69%) заявляют, что их материальное положение практически не изменилось, среди сограждан старше 60 лет эта доля составляет 72%.

По данным ФОМ, 2% россиян затрудняются оценить изменения своего материального положения.

Опрос был проведен 19-21 апреля 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет в 104 российских населенных пунктах и в 53 регионах.