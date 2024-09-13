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Мурманская область. Арктика (16+)13.09.24 14:00

Почти каждый пятый россиянин считает рабочие специальности наиболее престижными профессиями

Почти каждый пятый (17%) россиянин считает рабочие специальности (слесарь, токарь, сварщик, электрик, механик) наиболее престижными профессиями, по сравнению с 2021 годом этот показатель вырос втрое (с 5%). Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как пишут «Ведомости», практически каждый десятый россиянин (9%) считает работу на заводе наиболее доходной профессией в стране, в 2021 году так думало в 1,5 раза меньше респондентов (6%), а в прошлом году так считали 8%, следует из результатов опроса. В этом году 9% граждан желают своим детям и внукам получить рабочую специальность (в 2023 г. – 3%).

При этом чаще всего самой престижной профессией россияне называют работу в сфере IT и медицины (по 32%), свидетельствуют данные опроса. Согласно им, впервые рост социального рейтинга медиков обнаруживается между 2012 и 2018 гг. – выбор в пользу этой профессии вырос с 12 до 26% соответственно. Уважение граждан к IT-специалистам выросло более чем в 6 раз за последние 12 лет (с 5% в 2012 г.). Врачи и айтишники, по мнению жителей России, – наиболее доходные профессии в сравнении с другими. Впрочем, говоря о высоких зарплатах, IT-специальности опрошенные граждане вспоминают в 2 раза чаще медицинских (30% против 14% соответственно).

Доходы сотрудников силовых структур респонденты тоже часто считают высокими (14%). В 2021 году лишь 5% могли сказать такое о зарплатах военнослужащих, полицейских, сотрудников МЧС и т.д., следует из данных ВЦИОМа. В последние два года авторитет этих профессий возрос. В 2021 году их относили к престижным 9% опрошенных, в 2023-ем – 19%, а в 2024 году – 17%.

В пятёрку лидеров по оценке престижности также вошли профессии учителей (13%) и инженеров (11%). При этом социальный рейтинг снизился у экономистов (с 24% в 2012 г. до 7% в 2024 г.) и юристов (с 23 до 9%). Реже всего престижной респонденты называли профессию госслужащего (с 6 до 1%).

 

 

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