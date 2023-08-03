6 августа губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию» в телеэфире и соцсетяхВрачи должны уведомлять пациентов о предельных сроках ожидания медицинской помощи при получении её бесплатно, или За скорость придётся доплачивать
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)03.08.23 18:00

Почти каждый пятый выпускник вуза устроился на работу с помощью родителей

Родители помогают в трудоустройстве почти каждому пятому выпускнику вуза. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

В том, что в трудоустройстве им помогают родители или другие родственники, признались 17% молодёжи в возрасте от 14 до 21 года и 18% выпускников вузов от 22 до 26 лет. По сравнению с 2019 и 2021 гг., число тех, кто принимал подобную помощь, выросло и среди молодых специалистов, и среди тех, кто пока не имеет университетского диплома.

Между тем в российском обществе нет единого мнения о том, каким должно быть участие родителей в трудоустройстве взрослого ребёнка. По мнению 45% молодёжи и каждого второго выпускника вуза (50%), родители вообще не должны помогать детям устраиваться на работу. 26% опрошенных до 21 года и 24% новоиспеченных молодых специалистов считают правильным, если родители просят о помощи в этом вопросе других родственников или знакомых. В том, что сыну или дочери стоит помочь с поиском вакансий, уверены 24% молодёжи и 17% выпускников вузов. Другие варианты помощи называли реже. Мнение, что родители должны общаться с потенциальным работодателем по телефону или лично, разделяют только 5% опрошенных до 21 года. В том, что нужно ходить вместе с ребёнком на собеседования, убеждены лишь 3% молодёжи до 21 года и 1% выпускников вузов.

Точка зрения, согласно которой родители вообще не должны помогать своим детям в трудоустройстве, становится более популярной и среди респондентов до 21 года (+3 п.п. за 4 года), и среди молодых специалистов (+10 п.п за 10 лет). Выпускники сегодня реже полагают, что родители должны просить о помощи в трудоустройстве других родственников, тогда как опрошенные от 14 до 21 года, напротив, стали лучше относиться к таким решениям, чем два года назад.

Должны ли взрослые дети помогать в трудоустройстве своим родителям?

Положительно на этот вопрос отвечает 44% россиян, отрицательно — каждый четвертый (24%). Чаще всего такое участие детей в жизни родителей считают обязательным респонденты до 34 лет (50%). Мужчины одобряют это чаще женщин (47% против 40%), а бездетные респонденты — чаще тех, у кого есть дети (49% против 46%).

Между тем 6 из 10 менеджеров по персоналу (61%) даже не рассматривают соискателей, вместо которых звонят, пишут или приходят на собеседование родственники. Ещё 23% оценивают таких кандидатов в последнюю очередь. Лишь 1 из 10 рекрутеров (10%) рассматривают их наравне со всеми. Впрочем, за последние 4 года позиция HR-сообщества несколько смягчилась: тех, кто вообще не рассматривает несамостоятельных кандидатов, стало на 7 п.п. меньше.

Время проведения опроса: 17—31 июля 2023 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Преодолеют ли грандиозные СПГ-проекты России проблему импортозамещения
-Фоторепортаж (6+)VIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкусВ День металлурга в Мончегорске было жарко от праздникаСлавна Масленица в Мурманске!
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Анатолий
30.07.23 14:53
Объясните,кто поставляет свежевыловленного сига на рынок Мончегорска,значит кому-то можно ловить сетями на Имандре и зимой и летом?
Комментарий к новости:Любители сига установили десять ставных рыболовных сетей в акватории озера Имандра
Дмитрий
06.07.23 14:36
Здравствуйте!! Похожая ситуация была у меня! Накануне праздников, Дня всех Влюбленных и 23 февраля, по объявлению на Авито, решил приобрести крабов! Откликнулся парень, сказал что доставит свежих, тол
Комментарий к новости:Тимур Иващенко, адвокат Мурманской коллегии адвокатов: о законной ловле краба в Мурманской области, или Одна поучительная история лицензионной ловли деликатесов
Алексей
29.06.23 23:27
Грамотеи журналистики... врио пишется ВрИО. *** Для сведения возмущённого и внимательного читателя: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/ 2460716-kak-pishetsja-vrio-v-dokumentah- bolshimi-ili-mal
Комментарий к новости:Глава региона Андрей Чибис провёл встречу с жителями Алакуртти
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам о новых штрафах за нарушения в воинском учёте и что ждёт в связи с этим работодателей
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Врачи должны уведомлять пациентов о предельных сроках ожидания медицинской помощи при получении её бесплатно, или За скорость придётся доплачивать-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 94 копейки, евро – почти на 61 копейку-PRO Энергетику (18+)Заозерск готовится к отопительному сезону: налицо кардинальные изменения – Сергей Дубовой-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 августа-PRO Нефть и газ (18+)Преодолеют ли грандиозные СПГ-проекты России проблему импортозамещения-PRO Законы (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам о новых штрафах за нарушения в воинском учёте и что ждёт в связи с этим работодателей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика