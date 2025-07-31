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Мурманская область. Арктика (16+)31.07.25 12:00

Почти каждый седьмой житель Мурманской области спит на работе в обеденное время. Какие ещё личные дела решают работники в регионе

Рабочий день жителей СЗФО, в том числе Мурманской области, активно совмещается с личной жизнью. Эксперты hh.ru выяснили, какими делами занимаются работники округа в течение рабочего дня.

Лидером отвлечений остаются цифровая коммуникация и решение бытовых вопросов. Работники Мурманской области не отстают от общероссийских тенденций: чаще всего они общаются в мессенджерах и ходят по личным делам.

Топ личных занятий местных жителей, которыми они занимаются в рабочее время:

• мессенджеры (76%) — абсолютный лидер. Ответы на личные сообщения — самая распространённая активность у местных респондентов во время работы;

• походы по делам (посещение врачей, банков, госучреждений) — второе по популярности занятие. Им посвящают время 29% местных опрошенных;

• соцсети и развлекательный контент, а также дневной сон делят третью строчку — по 15%.

Таким образом, в регионе ярко проявляется тенденция совмещения работы и личной жизни, что может влиять как на продуктивность, так и на эмоциональное состояние сотрудников.

При этом есть и другие распространённые причины, по которым местные жители отвлекаются в рабочее время. Так, 10% занимаются бытовыми делами — уборкой, стиркой и готовкой, параллельно смотрят сериалы и видео, а также встречаются с родными и друзьями. 7% учатся, 5% совмещают работу с хобби, а 2% находят время для заботы о себе — фитнеса, массажа или салонов красоты.

В разрезе профессий: ИТ-специалисты — лидеры по просмотру сериалов и видео фоном (22%), совмещению работы с хобби (13%) и дневному сну (13%). А вот сотрудники сферы маркетинга и рекламы чаще других отлучаются по делам — в банки и к врачам (34%). Респонденты из области «Финансы и бухгалтерия» сильнее всего сконцентрированы на мессенджерах (85%) и реже отвлекаются на другие виды активности.

Интересно, что профиль отвлекающих занятий заметно зависит от демографических и профессиональных факторов: молодёжь больше увлечена онлайн-развлечениями и учёбой (32% против 20%).

Чем занимаются жители других регионов в рабочее время?

Исследование показало: как только появляется возможность управлять графиком, сценарии рабочего дня начинают различаться от региона к региону.

• екатеринбуржцы лидируют по объёму личной переписки в рабочее время — так делают 84%;

• ростовчане чаще других занимаются домашними делами — 26%;

• на Дальнем Востоке зафиксирован абсолютный рекорд по дневному сну: 23% респондентов признались, что позволяют себе отдохнуть в середине дня;

• петербуржцы активнее остальных проводят время в соцсетях и смотрят развлекательный контент — 23%;

• челябинцы оказались самыми творческими: 17% совмещают работу с хобби;

• москвичи — на первом месте по саморазвитию: 17% в рабочее время проходят обучение;

• жители Краснодара чаще остальных уделяют внимание себе - 11% ходят на фитнес, массаж или в салоны красоты прямо в течение дня.

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