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Мурманская область. Арктика (16+)04.07.24 12:00

Почти каждый третий житель Мурманской области учится для того, чтобы сменить профессию

Абсолютное большинство (96%) жителей Мурманской области рассказали, что постоянное обучение является неотъемлемой частью их жизни. При этом наличие оконченного или неоконченного высшего образование повышает стремление постоянно узнавать что-то новое. Такие результаты получили онлайн-кампус НИУ ВШЭ и платформа для развития навыков и карьеры Career.hh.ru в результате совместного опроса более 2 тысяч местных респондентов*.

Как сообщает hh.ru, авторы исследования выяснили, что чаще всего местные жители (89%) в понятие постоянного образования включают регулярное самообразование с помощью литературы и видеоконтента, в 41% случаях - прохождение курсов в рамках профессиональной деятельности. Помимо этого, респонденты отметили, что для них важно обучаться разным специальностям (23%), а также участвовать в профессиональных конференциях (26%). Ещё 10% планируют или уже получают второе образование или магистратуру в вузе**.

«Высшие учебные заведения видят тенденцию к росту интереса к непрерывному образованию и создают разного рода образовательный контент вне рамок классического оффлайн высшего образования. Например, в вузах появляются бесплатные образовательные опции на видеоплатформах, проводятся открытые лекции. Помимо этого, запускаются онлайн-курсы и онлайн-программы высшего образования. На основе анализа наших студентов, мы видим, что подобные инициативы от вузов интересны также и взрослой аудитории, желающей получить второе или дополнительное образование для смены профессии или более быстрого продвижения по карьерной лестнице», – прокомментировала Ремезова Юлия, директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ.

Чаще всего (80%) респонденты проходят обучение для того, чтобы расширить компетенции, самосовершенствоваться (70%), повысить востребованность на рынке труда (65%). Также людей мотивируют получение новых знаний для хобби или увлечений (52%), улучшение конкретных навыков для работы и продвижение в карьере (по 50%). Помимо этого, 33% отметили, что обучение необходимо для перехода в новую профессиональную сферу**.

«Постоянное обучение - залог востребованности специалиста на рынке труда, так считают две трети опрошенных нами респондентов, ещё 25% отметили, что они скорее согласны, чем не согласны с этим утверждением. Лишь 5% считают, что это не играет никакой роли в их карьере. Также 72% поделились, что дополнительные образовательные программы очень важны для их развития. Помимо этого, респонденты рассказали, какие именно навыки наиболее важны в их профессиональной сфере. Так, 75% учатся, чтобы получить узкоспециализированный навыки, ещё для 60% важны технические знания, на “мягкие навыки” пришлось 40%. 60% респондентов успешно внедряют новое в свою практику, а вот 33% не всегда находят применение полученным знаниям» - поделилась результатами исследования Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» в hh.ru.

Большинство (65%) готовы инвестировать в дополнительное образование. Среди них 60% тратят на курсы или программы обучения до 50 тысяч в год, 20% - до 100 тысяч в год, а 10% рассматривают варианты до 150 тысяч рублей. Кроме того, 4% готовы вложить до 300 тысяч рублей.

При этом выяснилось, как именно местные респонденты чаще всего обучаются: 70% прибегают к самообразованию, в 65% случаях респонденты предпочтут онлайн-курсы из-за их быстроты, в 40% случаях обращаются к специализированным семинарам и мастер-классам, а 38% нанимают личного наставника или репетитора**. Помимо этого, 28% выберут профессиональные курсы или программы магистратуры в вузе в онлайн или офлайн формате, ориентируясь на качество обучения.

 

Методология

*  - опрос проведен среди 2065 респондентов в возрасте от 18 лет. В нем участвовали жители 8 федеральных округов. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования с 16 по 29 мая 2024 года.

** - возможность множественного выбора.

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